Το συγκινητικό μήνυμα του Βλαχοδήμου για την Σεβίλλη: «Αυτή είναι η πόλη μου, το σήμα μου»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θα βρίσκεται κάτω από τα γκολπόστ της Σεβίλλης και την νέα σεζόν, καθώς οι Ανδαλουσιανοί ήρθαν σε συμφωνία με την Νιουκάστλ για εκ νέου δανεισμό του διεθνή τερματοφύλακα.

Την συμφωνία αυτή την ανακοίνωσαν με ένα άκρως συγκινητικό βίντεο στο οποίο ο έμπειρος πορτιέρε δίνει όρκο αγάπης και αφοσίωσης στους σεβιγιάνους. Όσο μιλάει σε άπταιστα ισπανικά από πίσω παίζει βίντεο με τις καλύτερες αποκρούσεις του ενώ ο ίδιος λέει: «Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Ξέρω τι είσαι. Ξέρω ποιοι είστε. Γιατί το έχω ζήσει. Γιατί το έχω νιώσει. Θέλω να ξαναγίνω ένας από εσάς. Να υπερασπιστώ τα τείχη αυτού του συναισθήματος. Να προστατεύσω όσους δεν μας άφησαν ποτέ μόνους. Γιατί αυτή είναι η πόλη μου. Γιατί αυτό είναι το σήμα μου».