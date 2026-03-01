Το Σύμπαν… παρελαύνει: Το σπάνιο θέαμα με 6 πλανήτες να ευθυγραμμίζονται θα είναι ορατό από τη Γη

Μια σπάνια ουράνια σύμπτωση υπόσχεται να χαρίσει εντυπωσιακές εικόνες αυτό το Σαββατοκύριακο, αρκεί ο καιρός να κάνει το… χατίρι στους λάτρεις του ουρανού. Έξι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος θα εμφανιστούν σχεδόν ταυτόχρονα στον βραδινό θόλο, σχηματίζοντας αυτό που οι αστρονόμοι αποκαλούν «πλανητική παρέλαση».

Λίγο μετά τη δύση του Ηλίου, οι Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, χαρίζοντας ένα σπάνιο θέαμα ακόμη και σε όσους δεν διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό. Για τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, ωστόσο, θα χρειαστούν κιάλια ή τηλεσκόπιο, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Τι είναι η «πλανητική παρέλαση»;

Ο όρος περιγράφει τη στιγμή κατά την οποία αρκετοί πλανήτες φαίνεται να ευθυγραμμίζονται στον ουρανό, όπως τους βλέπουμε από τη Γη. Δεν πρόκειται για τέλεια στοίχιση σε μια απόλυτα ευθεία γραμμή, αλλά για μια οπτική εντύπωση που οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι οι πλανήτες κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο γύρω από τον Ήλιο.

Η Δρ. Μπέκι Σμέθουρστ από τη Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία του Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το εξηγεί με μια παραστατική παρομοίωση: αν περιστρέψετε ένα ζυμάρι πίτσας πάνω από το κεφάλι σας, αυτό απλώνεται και γίνεται επίπεδο. Κάπως έτσι συμπεριφέρθηκε και το νέφος αερίου που γέννησε το ηλιακό μας σύστημα και γι’ αυτό οι πλανήτες «ταξιδεύουν» στην ίδια κοσμική... λεωφόρο.

NASA

Πού και πότε να κοιτάξετε

Αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, οι τέσσερις πιο φωτεινοί πλανήτες θα διακρίνονται χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Για καλύτερη θέαση, επιλέξτε ένα σημείο με ανεμπόδιστη ορατότητα, μακριά από κτίρια και έντονα φώτα.

Ο Ουρανός θα βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου και θα παραμένει ορατός έως περίπου τα μεσάνυχτα, ενώ ο Δίας – ο πιο λαμπρός και εύκολος στον εντοπισμό, θα ξεχωρίζει στον αστερισμό των Διδύμων, ακόμη και από περιοχές με φωτορύπανση.

Σύμφωνα με την εφαρμογή Star Walk, η πιο «σφιχτή» ομαδοποίηση των πλανητών αναμένεται στις 28 Φεβρουαρίου, αν και η ιδανική ημερομηνία διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.

Ένα πραγματικά σπάνιο φαινόμενο

Η θέα έξι πλανητών μαζί δεν είναι καθημερινή υπόθεση, αλλά ούτε και εξαιρετικά σπάνια. Αντίθετα, η πλήρης παρέλαση επτά πλανητών είναι πολύ πιο δυσεύρετη. Μία τέτοια σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να επαναληφθεί.

Η καλή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Δώστε στα μάτια σας 5-10 λεπτά να προσαρμοστούν στο σκοτάδι πριν βγείτε έξω. Αποφύγετε τα έντονα φώτα και, αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή στο κινητό, προτιμήστε λειτουργία κόκκινου φωτισμού ώστε να μη χαλάσει η νυχτερινή σας όραση.

Ντυθείτε ζεστά και καθίστε άνετα, μια κουβέρτα ή μια ανακλινόμενη καρέκλα μπορεί να μετατρέψει την εμπειρία σε πραγματική απόλαυση.

Ακόμη κι αν χάσετε την κορύφωση του φαινομένου, δεν χάθηκε ο κόσμος: στις 7 και 8 Μαρτίου, η Αφροδίτη και ο Κρόνος θα εμφανιστούν πολύ κοντά μεταξύ τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό τους.