Το συρτάρι που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κουζίνας χρησιμοποιείται συνήθως για την αποθήκευση ταψιών, φορμών και άλλων σκευών ψησίματος. Οι περισσότεροι το θεωρούν έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, χωρίς να γνωρίζουν ότι ενδέχεται να έχει σχεδιαστεί για εντελώς διαφορετικό σκοπό.

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο συρτάρι μπορεί να εξυπηρετεί μια λειτουργία που κάνει την καθημερινότητα στην κουζίνα πιο εύκολη και αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη κατά το μαγείρεμα.

Δες ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του συρταριού και πώς μπορείς να αξιοποιήσεις σωστά αυτόν τον χώρο στην κουζίνα σου.