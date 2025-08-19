Το συστατικό της σοκολάτας που ξεπερνά το Tamiflu στη θεραπεία της γρίπης

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences αναφέρεται ότι η θεοβρωμίνη, μια φυσική ουσία που υπάρχει στο κακάο και τη σοκολάτα, μπορεί, σε συνδυασμό με ένα δεύτερο συστατικό, να προσφέρει αντιγριπική προστασία σε μεγαλύτερο βαθμό από το φάρμακο Tamiflu.

Η γρίπη, η ανθεκτικότητα και το πρόβλημα των παλιών φαρμάκων

Όπως διαβάζουμε στο ZME Science, οι επιστήμονες από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ στράφηκαν σε έναν διαφορετικό στόχο: αντί να προσπαθούν να μπλοκάρουν την επιφάνεια του ιού, επικεντρώθηκαν σε έναν εσωτερικό μηχανισμό, το κανάλι M2, ένα είδος «πύλης» που επιτρέπει στον ιό να πολλαπλασιάζεται. Αυτό το σημείο αποδείχθηκε πιο ευάλωτο απ’ όσο πίστευαν, ιδίως όταν παρεμβαίνουν δύο μόρια ταυτόχρονα.

Το πείραμα με βακτήρια που αποκάλυψε μια νέα θεραπευτική οδό

Ακολούθως, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν γενετικά τροποποιημένα βακτήρια ώστε να αναπαραστήσουν τη λειτουργία του καναλιού M2 και να δοκιμάσουν χιλιάδες υπάρχοντα φάρμακα. Όταν ένα συστατικό εμπόδιζε τη λειτουργία του καναλιού, τα βακτήρια επιβίωναν, κάτι που λειτουργούσε ως δείκτης επιτυχίας. Ανάμεσα στα 2.800 φάρμακα που εξετάστηκαν ξεχώρισε η θεοβρωμίνη και ένα ακόμα συστατικό.

Ο συνδυασμός της θεοβρωμίνης με την αραϊνοσίνη, ένα υποπροϊόν ενός παλιότερου αντιικού φαρμάκου, αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Σε κυτταρικές καλλιέργειες που είχαν μολυνθεί με τον ιό της γρίπης των χοίρων ή των πτηνών, ο συνδυασμός των δύο ουσιών σταμάτησε τελείως την εξάπλωση του ιού. Εντυπωσιακό είναι ότι αυτό συνέβη ακόμα και σε περιπτώσεις όπου το Tamiflu είχε αποτύχει, κάτι που υποδηλώνει ότι η νέα προσέγγιση έχει τη δυνατότητα να καλύψει σημαντικά κενά στις υπάρχουσες θεραπείες.

Τα πιο πειστικά δεδομένα ήρθαν από πειράματα σε ζώα. Ποντίκια που είχαν μολυνθεί με θανατηφόρο στέλεχος της γρίπης και έλαβαν το νέο φάρμακο παρουσίασαν σαφώς καλύτερη εικόνα από εκείνα που είχαν πάρει Tamiflu. Η απώλεια βάρους μειώθηκε, τα συμπτώματα περιορίστηκαν και το ιικό φορτίο στους πνεύμονες έπεσε θεαματικά. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, το νέο σχήμα θεραπείας μείωσε το RNA του ιού κατά 15.000 φορές, όταν το Tamiflu το μείωνε κατά 3.000 φορές.

Ένα ακόμα κρίσιμο εύρημα ήταν η αντίδραση του ιού στον νέο συνδυασμό. Οι μεταλλάξεις που επιτρέπουν στον ιό να ξεφεύγει από παλιότερα φάρμακα δεν λειτουργούν με την ίδια επιτυχία απέναντι στον συνδυασμό της θεοβρωμίνης με την αραϊνοσίνη. Αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι κάθε ουσία μπλοκάρει διαφορετικό σημείο του ίδιου μηχανισμού, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολη την προσαρμογή του ιού.

Πώς η ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις

Είναι σαφές επομένως ότι ανοίγει ο δρόμος για ευρύτερη χρήση μιας παρόμοιας θεραπευτικής στρατηγικής. Η εταιρεία ViroBlock έχει ήδη αναλάβει την ανάπτυξη του φαρμάκου για μελλοντικές κλινικές δοκιμές. Αν όλα πάνε καλά, ίσως στο μέλλον η σοκολάτα να μην είναι απλώς γλυκιά παρηγοριά σε μια γρίπη, αλλά μέρος της θεραπείας της.