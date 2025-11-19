Το σύστημα VioGén για την πάταξη της έμφυλης βίας έρχεται στην Ελλάδα - Το ισπανικό μοντέλο

Η ενδοοικογενειακή και έμφυλη βία μαστίζει την Ελλάδα, που μετρά όλο και περισσότερα θύματα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητούνται οι τρόποι για την πάταξη αυτής της μορφής βίας και η λύση έρχεται από την Ισπανία, η οποία έχει εφαρμόσει ένα πρωτοποριακό σύστημα, το VioGén.

Πρόκειται για το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης σε Περιπτώσεις Έμφυλης Βίας», που ξεκίνησε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας το 2007 με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τα θύματα έμφυλης βίας, την αξιολόγηση του κινδύνου τους και την παροχή συντονισμένης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων, alerts και διοργανικής παρακολούθησης.



Τι είναι το σύστημα VioGén



Το σύστημα VioGén είναι μία βάση δεδομένων και εργαλείο παρακολούθησης των περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών.

Στόχος του είναι να «συνδέει» διάφορες δημόσιες υπηρεσίες - αστυνομία, δικαστικά όργανα, κρατικά ιδρύματα - ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση των περιπτώσεων κακοποίησης.

Μέσω του συστήματος, αξιολογείται ο κίνδυνος για τη γυναίκα-θύμα, και ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου λαμβάνονται μέτρα προστασίας, ειδοποιήσεις, alerts κ.λπ.

Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία το 2007. Δημιουργήθηκε σύμφωνα με την ισπανική «Ley Orgánica 1/2004» (Νόμος για ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας κατά της έμφυλης βίας) ώστε να υπάρχει καλύτερος μηχανισμός πρόληψης, προστασίας και παρακολούθησης.



Μέσω του VioGén, η αστυνομία αξιολογεί τον κίνδυνο κακοποίησης και προσδιορίζει επίπεδα («χαμηλό», «μέτριο», «υψηλό», «ακραίο»).



Το σύστημα επιτρέπει ειδοποιήσεις (alerts) όταν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές σε μια υπόθεση, ώστε να προστατεύονται πιο άμεσα οι γυναίκες θύματα.

Υπάρχει επίσης παρουσίαση στατιστικών: ο ιστότοπος του VioGén προσφέρει δεδομένα για τις ενεργές υποθέσεις και τις αξιολογήσεις κινδύνου.



Το VioGén 2



Το VioGén 2 είναι η ανανεωμένη, βελτιωμένη έκδοση του αρχικού VioGén. Ανακοινώθηκε επίσημα από το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών το 2025.

Η αναβάθμιση περιλαμβάνει τεχνικές και λειτουργικές βελτιώσεις: καλύτερη διασύνδεση βάσεων δεδομένων, ισχυρότερα πρωτόκολλα ασφάλειας δεδομένων και πιο ακριβή αξιολόγηση κινδύνου.



Νέοι δείκτες κινδύνου προστέθηκαν στις φόρμες αξιολόγησης, ενώ εισήχθη μια νέα κατηγορία «σε παρακολούθηση», για να μην «απενεργοποιείται» η προστασία πολύ νωρίς όταν δεν υπάρχουν ενεργά συμβάντα.



Υπάρχει καλύτερη διασύνδεση μεταξύ βάσεων δεδομένων: π.χ. με σωφρονιστικά συστήματα, δικαστικά, άλλα συστήματα ασφάλειας.



Ενισχύθηκε η ασφάλεια του συστήματος, για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων.



Υπάρχει πλέον αυτοματοποίηση ειδοποιήσεων ώστε όταν υπάρξουν αλλαγές σε μια υπόθεση, οι αρμόδιες αρχές (και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) να ενημερώνονται άμεσα.

Στην Ισπανία αντιπροσωπεία της ΕΛΑΣ για το VioGén



Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, στην έδρα του Υπουργείου Εσωτερικών της Ισπανίας, συνάντηση μεταξύ ελληνικής και ισπανικής αντιπροσωπείας με αντικείμενο την παρουσίαση και ανάλυση του συστήματος VioGén.

astynomia.gr

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση της ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας», το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.).

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ενίσχυση των δομών, των διαδικασιών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας στον χειρισμό υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η τεχνική και επιστημονική συνδρομή του ΚΕ.ΜΕ.Α. συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση και υλοποίηση σύγχρονων εργαλείων και μεθοδολογιών.



Στο πλαίσιο αυτό, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες που έχουν αναπτύξει προηγμένα συστήματα πρόληψης και προστασίας - όπως το VioGén της Ισπανίας - αποτελεί κεντρικό στοιχείο των μελετών πεδίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συγκριτική αξιολόγηση διεθνών πρακτικών και στην αναζήτηση λύσεων που δύνανται να ενσωματωθούν στο ελληνικό πλαίσιο αστυνομικής ανταπόκρισης.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν διεξοδικά για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, τα εργαλεία αξιολόγησης επικινδυνότητας, τις διαδικασίες συνεργασίας με κοινωνικές και θεσμικές υπηρεσίες, καθώς και για τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση και υποστήριξη των θυμάτων.