Το ταξίδι του αιώνα: Η «Ταπισερί της Μπαγιέ» πέρασε τη Μάγχη μετά από 1.000 χρόνια σιωπής

Το μεσαιωνικό κέντημα μήκους 70 μέτρων έφτασε στο Βρετανικό Μουσείο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Reuters

Ένα αριστούργημα του 11ου αιώνα στο Λονδίνο



Η άφιξη της «Ταπισερί της Μπαγιέ» κρατήθηκε μυστική για λόγους ασφαλείας. Το έργο μεταφέρθηκε σε διπλό ειδικό κιβώτιο, σχεδιασμένο ώστε να περιορίζει τους κραδασμούς και να διατηρεί σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Το ταξίδι διήρκεσε περίπου 11 ώρες και πραγματοποιήθηκε με τρένο μέσω της σήραγγας της Μάγχης, συνοδευόμενο από ειδικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι μετά από τόση δουλειά, σχεδιασμό, φροντίδα και σκέψη, αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα», δήλωσε ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, υποδεχόμενος το ιστορικό έκθεμα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «την πρώτη φορά εδώ και 1.000 χρόνια» που ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της βρετανικής και γαλλικής ιστορίας θα βρεθεί στη Βρετανία.

Η «κινηματογραφική» ιστορία της νορμανδικής κατάκτησης



Η «Ταπισερί της Μπαγιέ», γνωστή και ως «Ταπισερί της Βασίλισσας Ματθίλδης», δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1070 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Μεσαίωνα.

Πρόκειται για ένα τεράστιο κέντημα σε λινό ύφασμα που αφηγείται την κατάκτηση της Αγγλίας από τον δούκα της Νορμανδίας Γουλιέλμο τον Κατακτητή το 1066 και τη μάχη του Χέιστινγκς.

Με μήκος περίπου 70 μέτρα και πλάτος μόλις 50 εκατοστά, το έργο περιλαμβάνει περίπου 70 σκηνές και περισσότερες από 1.500 μορφές ανθρώπων και ζώων. Δεν αποτελεί μόνο ένα καλλιτεχνικό αριστούργημα, αλλά και μια μοναδική ιστορική πηγή για την καθημερινότητα, τα όπλα, τα πλοία και τις συνήθειες του 11ου αιώνα.

Από το 2007 περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO και από το 1983 φιλοξενείται στο Κέντρο Γουλιέλμου του Κατακτητή στην Μπαγιέ της Γαλλίας.

Μια αποστολή με σχεδόν μηδενικό περιθώριο λάθους



Η μεταφορά του έργου θεωρήθηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η ηλικία και η ευαισθησία του κεντήματος δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις για κάθε μετακίνηση.

Η «Ταπισερί της Μπαγιέ» έχει περίπου 30 σκισίματα που δεν έχουν πλήρως σταθεροποιηθεί, ενώ παρουσιάζει σχεδόν 10.000 μικρές φθορές στο ύφασμα.

Πριν από το ταξίδι πραγματοποιήθηκαν τεχνικές μελέτες, εργασίες συντήρησης και δύο δοκιμαστικές μεταφορές με αντίγραφο του έργου σε φυσικό μέγεθος.

Το ειδικό κιβώτιο που κατασκευάστηκε για τη μεταφορά προσέφερε προστασία από κραδασμούς κατά 96%, ενώ διατήρησε σταθερή θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών Κελσίου και υγρασία 50%.

«Είμαστε πλήρως πεπεισμένοι ότι η ταπισερί ταξίδεψε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προστασίας», δήλωσε η Ντελφίν Κριστόφ, διευθύντρια εθνικής κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής στο γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού, η οποία συνόδευσε το έργο.

After almost 1,000 years, the Bayeux Tapestry is back on English soil. https://t.co/EhY8Sh9SI9 — The Associated Press (@AP) July 10, 2026

Ιστορική γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα σε Παρίσι και Λονδίνο



Το ιστορικό δάνειο είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο του 2025 από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, με στόχο την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου, δέκα χρόνια μετά το Brexit.

Το κόστος της μεταφοράς καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη βρετανική πλευρά, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές ποσό. Παράλληλα, το Λονδίνο δεσμεύθηκε για αποζημίωση ύψους 800 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 917,9 εκατ. ευρώ) σε περίπτωση σημαντικής ζημιάς του έργου.

Η «Ταπισερί της Μπαγιέ» θα εκτεθεί στο Βρετανικό Μουσείο από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 11 Ιουλίου 2027. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν ήδη τεράστιο, καθώς τα πρώτα εισιτήρια εξαντλήθηκαν αμέσως μετά την έναρξη της διάθεσής τους.

Ένα όνειρο που είχε μείνει στο συρτάρι για δεκαετίες



Η μεταφορά στο Λονδίνο είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, αλλά δεν είχε προχωρήσει. Αντίστοιχες σκέψεις είχαν γίνει το 1953, για τη στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, και το 1966, για την 900ή επέτειο της μάχης του Χέιστινγκς.

Τώρα, σχεδόν 1.000 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το κέντημα που αφηγείται μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός Γαλλίας.

Ένα κομμάτι υφάσματος μήκους 70 μέτρων, που κατάφερε να επιβιώσει πολέμους, αιώνες και αλλαγές συνόρων, αναδεικνύεται ξανά πρωταγωνιστής της παγκόσμιας επικαιρότητας.