«Το τελευταίο νησί»: Το παρελθόν θα σε βρει όπου κι αν πας - Η νέα δραματική σειρά της ΕΡΤ

«Πέρασε από απέναντι μια γυναίκα με ένα μικρό αγόρι! Το μάτι της ήταν... χτυπημένο! Αυτό το σπίτι δεν έπρεπε να ανοίξει. Οι ζωντανοί με τους ζωντανούς και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους! Άκου Παύλο, αυτός ο τόπος είναι περίεργος. Εδώ οι άνθρωποι έρχονται για να ξεχάσουν, δεν έρχονται για να ριζώσουν! Κάτι τους κυνηγάει, μια αρρώστια... Αν δεν θέλουν να ξεχάσουν, ζουν με τα φαντάσματα». Μπορείς άραγε να κάνεις μια νέα αρχή σε έναν καινούριο τόπο μακριά από το παρελθόν σου ή αυτό θα έρθει να σε βρει όπου κι αν είσαι και θα σε στοιχειώσει σαν τους πεθαμένους που άφησες πίσω σου…

Η νέα δραματική σειρά θρίλερ της ΕΡΤ «Το τελευταίο νησί», κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 (ΕΡΤ1, 22.00), με διπλό επεισόδιο και μάς ταξιδεύει σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ενοχές, έρωτες και απρόσμενες εξελίξεις.

Σε ένα ακριτικό νησί

Ο Παύλος, ένας ταλαντούχος απόφοιτος Ιατρικής, βλέπει τη ζωή του να αλλάζει δραματικά ύστερα από την εμπλοκή του σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, στο οποίο χάνει τη ζωή της η συμφοιτήτρια και σύντροφός του από το λύκειο.

Στην προσπάθειά του να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος, χτίζει μια νέα ζωή ως γιατρός σε ένα μικρό, ακριτικό νησί. Εκεί, η εμπλοκή του με τους ανθρώπους του νησιού, θα φέρει στην επιφάνεια στοιχειωμένα μυστικά, αποκαλύψεις και έρωτες, που θα διαταράξουν την ήσυχη και απομονωμένη του ζωή, υπενθυμίζοντάς του, ότι το παρελθόν μπορεί να σε βρει ακόμη και εκεί…

Η ταυτότητα της σειράς

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φίλιππος Τσίτος και το σενάριο οι Γιώργος Τελτζίδης και Κάτια Παπαϊωάννου. Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη.