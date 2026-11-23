Για σχεδόν 1.800 χρόνια, ένα μικρό πήλινο αλογάκι, ένας κόκορας και μερικά λουλούδια παρέμεναν κρυμμένα μέσα σε έναν σφραγισμένο τάφο. Ήταν τα αντικείμενα που συνόδευσαν ένα παιδί στην τελευταία του κατοικία, σε μια εποχή που η σημερινή Κωνστάντζα της Ρουμανίας ήταν η ρωμαϊκή πόλη Τόμις.

Όταν οι αρχαιολόγοι άνοιξαν τον ασβεστολιθικό σαρκοφάγο, δεν βρέθηκαν απλώς μπροστά σε έναν ασυνήθιστα καλά διατηρημένο τάφο. Ανακάλυψαν τα ίχνη μιας παιδικής ηλικίας που διακόπηκε πολύ νωρίς: παιχνίδια, βραχιόλια, φυλαχτά, ακόμη και υπολείμματα από λουλούδια που είχαν τοποθετηθεί στην ταφή.

Το παιδί ήταν μόλις 1 έως 3 ετών. Το όνομά του χάθηκε στον χρόνο. Τα μικρά αντικείμενα, όμως, διασώθηκαν και αποκαλύπτουν σήμερα κάτι βαθιά ανθρώπινο: την ανάγκη εκείνων που το αποχαιρέτησαν να το συνοδεύσουν με όσα θα μπορούσαν να του προσφέρουν.

Museum of National History and Archaeology Constanta

Ένας μικρός κόκορας και ένα αλογάκι με ρόδες

Στον τάφο βρέθηκαν δύο πήλινα παιχνίδια: ένας κόκορας και ένα μικρό αλογάκι με ρόδες. Και τα δύο διατηρούν ίχνη από την αρχική τους ζωγραφική διακόσμηση. Μάλιστα, το δεύτερο αντικείμενο έχει μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα κομμάτι υφασμάτινου σχοινιού, το οποίο ενδέχεται να χρησίμευε για να μετακινείται το μικρό άλογο.

Είναι δύσκολο να μη σκεφτεί κανείς πόσο οικεία μοιάζει αυτή η εικόνα: παιχνίδια που τοποθετήθηκαν δίπλα σε ένα παιδί, σε μια εποχή τόσο μακρινή από τη δική μας.

Δεν γνωρίζουμε αν ήταν τα αγαπημένα του ή αν τα επέλεξαν οι δικοί του για να το συνοδεύσουν στην ταφή. Η παρουσία τους, ωστόσο, αποκαλύπτει μια προσωπική διάσταση που σπάνια διασώζεται τόσο καθαρά στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις.

Φυλαχτά για να το προστατεύουν ακόμη και μετά τον θάνατο

Τα παιχνίδια δεν ήταν τα μόνα αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα στον σαρκοφάγο. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν δύο χάλκινα βραχιόλια, δύο χάλκινα σφαιρικά φυλαχτά, γνωστά ως «bullae», ένα χρυσό έλασμα με χαραγμένα μαγικά σύμβολα και ένα κουμπί από οστό.

Τα bullae είχαν ιδιαίτερη θέση στη ρωμαϊκή κοινωνία. Ήταν μικρά φυλαχτά που φορούσαν κυρίως τα παιδιά, καθώς θεωρούνταν ότι τα προστάτευαν από τα κακά πνεύματα και τις αρνητικές επιρροές.

Η παρουσία τους στον τάφο είναι ενδεικτική των πεποιθήσεων και των τελετουργιών της εποχής. Οι άνθρωποι της ρωμαϊκής Τόμις φαίνεται πως ήθελαν να εξασφαλίσουν στο παιδί προστασία ακόμη και στο ταξίδι του προς τον θάνατο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φυτικά κατάλοιπα. Διασώθηκαν ίχνη από λουλούδια και φύλλα, στοιχεία από γιρλάντες, καθώς και τμήματα φυτών και υφάσματος. Είναι μικρά απομεινάρια μιας τελετής αποχαιρετισμού που πραγματοποιήθηκε πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια.

Museum of National History and Archaeology Constanta

Ένα φέρετρο μέσα σε έναν σφραγισμένο πέτρινο τάφο

Η εξαιρετική κατάσταση διατήρησης των ευρημάτων συνδέεται με τον τρόπο κατασκευής και σφράγισης του τάφου.

Ο σαρκοφάγος ήταν κατασκευασμένος από ασβεστόλιθο και είχε κάλυμμα σε σχήμα στέγης, το οποίο ασφαλιζόταν με δύο μολύβδινες λάμες και στεγανό κονίαμα. Στο εσωτερικό του διατηρούνταν ακόμη υπολείμματα ξύλινου φέρετρου, κατασκευασμένου με συνδέσεις χωρίς τη χρήση καρφιών.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το σκελετό του παιδιού, μήκους περίπου 63 εκατοστών, αλλά και πολυάριθμες τούφες μαλλιών στην περιοχή του κρανίου. Το σώμα είχε τυλιχθεί με ύφασμα, σε μια διαδικασία που, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, θυμίζει πρακτικές μουμιοποίησης.

Η διατήρηση των οργανικών υλικών, όπως το ξύλο, τα υφάσματα, τα μαλλιά και τα φυτικά κατάλοιπα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται για υλικά που συνήθως χάνονται με το πέρασμα του χρόνου και μπορούν να προσφέρουν σπάνιες πληροφορίες για τις ταφικές συνήθειες και την καθημερινή ζωή στον ρωμαϊκό κόσμο.

Η ανακάλυψη που έφερε ξανά στο φως μια ξεχασμένη παιδική ηλικία

Ο τάφος εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στη συνοικία Flămânda της Κωνστάντζας, κατά τη διάρκεια προληπτικής αρχαιολογικής έρευνας σε οικόπεδο όπου σχεδιαζόταν η ανέγερση ιδιωτικού κτιρίου.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Κωνστάντζας. Ο σαρκοφάγος μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του μουσείου και ανοίχθηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες, παρουσία αρχαιολόγων, συντηρητών και ειδικών αποκατάστασης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την ταφή στον 2ο ή τον 3ο αιώνα μ.Χ. και τη συνδέουν με τη βόρεια άκρη της νεκρόπολης της αρχαίας Τόμις, κοντά σε έναν σημαντικό δρόμο που οδηγούσε προς την αρχαία πόλη της Ιστρίας.

Για τους αρχαιολόγους, η ανακάλυψη είναι μοναδική μέχρι στιγμής για τη νεκρική αρχαιολογία της Τόμις. Η σημασία της δεν περιορίζεται στα πολύτιμα αντικείμενα, αλλά επεκτείνεται στη δυνατότητα να μελετηθούν πρακτικές ταφής και υλικά που σπάνια επιβιώνουν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι ειδικοί προγραμματίζουν περαιτέρω διεπιστημονικές έρευνες, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη μεταχείριση του σώματος, τη χρήση των αντικειμένων και τη σημασία των τελετουργιών. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί πλέον η συντήρηση των εξαιρετικά εύθραυστων οργανικών ευρημάτων.

Πηγή: People, thehistoryblog