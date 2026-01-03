Το «τέλειο» προφίλ στο online dating μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες σου για match

Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν βλέπεις ένα προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών όπως το Tinder, είναι μια αστραπιαία απόφαση, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Computers in Human Behavior. Ο εγκέφαλός σου δεν έχει χρόνο για ανάλυση και γι’ αυτό δουλεύει με συντομεύσεις. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι ενεργοποιούνται δύο διαφορετικοί μηχανισμοί ταυτόχρονα. Από τη μία αξιολογείς το πρόσωπο και την ελκυστικότητά του σχεδόν ενστικτωδώς. Από την άλλη προσπαθείς να καταλάβεις «τι άνθρωπος είναι», βασισμένος στο περιβάλλον της φωτογραφίας, στις λεπτομέρειες και στο γενικό συναίσθημα που σου βγάζει.

Τα δύο μονοπάτια

Οι ερευνητές περιγράφουν αυτή τη διαδικασία σαν ένα διπλό μονοπάτι σκέψης που σε βοηθά να αντεπεξέλθεις στον καταιγισμό εικόνων. Το πρώτο μονοπάτι είναι καθαρά συναισθηματικό και γρήγορο. Βλέπεις ένα πρόσωπο και νιώθεις αμέσως έλξη ή όχι. Το δεύτερο μονοπάτι είναι εξίσου γρήγορο, αλλά πιο πολύπλοκο. Εκεί προσπαθείς να μαντέψεις τρόπο ζωής, αξίες και κοινωνική εικόνα, χρησιμοποιώντας το φόντο, τα ρούχα, τις παρέες και τις δραστηριότητες.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, για να μελετήσουν αυτή τη συμπεριφορά σε πραγματικές συνθήκες, οι επιστήμονες ανέλυσαν δεδομένα από χιλιάδες πραγματικούς χρήστες εφαρμογής γνωριμιών. Αντί να ζητήσουν από ανθρώπους να βαθμολογήσουν ατελείωτες φωτογραφίες, χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη που «βλέπει» εικόνες με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο. Έτσι μπόρεσαν να μετρήσουν συστηματικά κάτι που συνήθως θεωρείται υποκειμενικό, όπως την ομορφιά ή τη γενική αίσθηση ενός προφίλ.

Από την ομορφιά στο «vibe»

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν στάθηκε μόνο στο πρόσωπο. Εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει στοιχεία που συνθέτουν αυτό που συνήθως αποκαλείς «vibe». Φωτογραφίες με φίλους, στιγμές διασκέδασης ή εκδηλώσεις δείχνουν κοινωνικότητα. Αντικείμενα πολυτελείας ή ακριβά περιβάλλοντα υποδηλώνουν οικονομική άνεση. Βιβλία, τέχνη και ταξίδια δείχνουν καλλιέργεια και βάθος.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Η ελκυστικότητα του προσώπου παραμένει ο πιο ισχυρός παράγοντας επιτυχίας. Αν ένα προφίλ δεν περνά αυτό το αρχικό φίλτρο, συχνά δεν εξετάζεται τίποτε άλλο. Αυτό φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για τους άνδρες, οι οποίοι κρίνονται αυστηρά στην πρώτη ματιά. Με απλά λόγια, αν δεν υπάρξει άμεση έλξη, το υπόλοιπο προφίλ σπάνια έχει την ευκαιρία να παίξει ρόλο.

Όταν όμως ξεπεραστεί αυτό το πρώτο φίλτρο, τότε το «vibe» αποκτά σημασία. Η εικόνα ότι έχεις φίλους, ενδιαφέροντα και μια ενεργή ζωή αυξάνει αισθητά τις πιθανότητες να υπάρξει ταίριασμα. Οι άνθρωποι δεν ψάχνουν μόνο ένα όμορφο πρόσωπο, αλλά ενδείξεις ζεστασιάς και κοινών εμπειριών. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα σημάδια πλούτου φαίνεται να βοηθούν περισσότερο τους άνδρες παρά τις γυναίκες, κάτι που υποδηλώνει ότι τα φύλα διαβάζουν διαφορετικά τα ίδια οπτικά μηνύματα.

Η πιο απρόσμενη ανακάλυψη έρχεται όταν η ομορφιά και το έντονο «vibe» συνδυάζονται στο μέγιστο. Θα περίμενες ότι όσο περισσότερα θετικά προβάλλεις, τόσο καλύτερα. Όμως τα δεδομένα δείχνουν ότι, όταν κάποιος είναι ήδη πολύ όμορφος, οι υπερβολικές επιδείξεις κοινωνικής ζωής ή καλλιέργειας μπορεί να λειτουργήσουν αντίστροφα και ένα προφίλ που φαίνεται υπερβολικά τέλειο μπορεί να θεωρηθεί αφύσικο και να γεννήσει καχυποψία.

Πώς να στήσεις το προφίλ σου

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι εδώ παίζει ρόλο η ανάγκη για αυθεντικότητα. Όταν όλα μοιάζουν στημένα και άψογα, μπορεί να αναρωτηθείς αν αυτός ο άνθρωπος είναι αληθινός ή απλώς προσπαθεί υπερβολικά. Η μελέτη δείχνει ότι η ισορροπία είναι πιο αποτελεσματική από την υπερβολή. Αν έχεις φυσική γοητεία, ίσως σε συμφέρει να δείχνεις πιο χαλαρός. Αν όχι, μπορείς να κερδίσεις πόντους προβάλλοντας με μέτρο ενδιαφέροντα και κοινωνική ζωή.