Το τελευταίο αντίο στην Μαρία Αντωνογιαννάκη - Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την δημοσιογράφο



Βαθιά θλίψη επικρατεί στο Ηράκλειο, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι λένε το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής, σε ηλικία 46 ετών.

Flash.gr

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της βρίσκεται στον ναό από τις 15:30, προκειμένου όσοι την γνώρισαν να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Μετά την ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου.

Flash.gr

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Η 46χρονη δημοσιογράφος είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, με την υπόθεση να προκαλεί έντονη συγκίνηση.

Flash.gr

Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Όπως αναφέρει στην cretalive, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η συνάδελφος πέθανε από αυτόματη εγκεφαλική αιμορραγία η οποία οφειλόταν πιθανόν σε εγκεφαλικό ανεύρυσμα.

Flash.gr

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΠΗΝ:

«Άλλο ένα καίριο πλήγμα δέχθηκε η δημοσιογραφική οικογένεια της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ, με την απώλεια της αγαπημένης συναδέλφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Η Μαρία με καινοτόμες αντιλήψεις τόσο στο γραπτό, όσο και στον προφορικό λόγο, υπηρέτησε πιστά και με εντιμότητα τη δημοσιογραφία μέχρι τα 46 χρόνια της, οπότε κόπηκε τόσο νωρίς, τόσο ξαφνικά το νήμα της ζωής της. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη, πάντα με το χαμόγελο, ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, εργαζόταν στην ΚΡΗΤΗ TV, στην εφημερίδα "Νέα Κρήτη" και στην ενημερωτική της ιστοσελίδα neakriti.gr.



Η αξιαγάπητη και αξέχαστη συνάδελφος σ’ όλη της τη ζωή και την επαγγελματική της διαδρομή, στάθηκε όρθια και ακέραια στις επάλξεις. Γιατί αυτός είναι και ο ρόλος ενός ευσυνείδητου επαγγελματία συντάκτη. Να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να μάχεται σθεναρά και καθημερινά για το καλό του κοινωνικού συνόλου, με τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας. Η προσφορά της στη δημοσιογραφία και την κοινωνία υπήρξε πολύτιμη και οπωσδήποτε ανεκτίμητη. Είναι γεγονός ότι η αείμνηστη συνάδελφος δεν μάσαγε τα λόγια της. Μιλούσε ευθέως και σε πρώτο πρόσωπο με παρρησία, τεκμηριώνοντας πάντα τις απόψεις της με επιχειρήματα. Οπωσδήποτε δεχόταν τον αντίλογο από τους συνομιλητές της, αρκεί να απαντούσαν με δεδομένα και πειστικά στις ερωτήσεις της».