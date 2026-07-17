Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μάρω Κοντού - Η συγκινητική επιθυμία για το τέλος της

Πλήθος συγγενών, φίλων, συναδέλφων και ανθρώπων που τη θαύμασαν αναμένεται να αποχαιρετήσει σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, τη σπουδαία ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 92 ετών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στις 11:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Επιθυμία των οικείων της είναι, αντί για στεφάνια, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν με δωρεές το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου η Μάρω Κοντού είχε διατελέσει πρόεδρος.

Τον επικήδειο λόγο κατά την εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με τον οποίο η σπουδαία ηθοποιός διατηρούσε στενή φιλική σχέση επί σειρά ετών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η ίδια του είχε ζητήσει μια ιδιαίτερα συγκινητική χάρη: στην επόμενη συνάντηση της παρέας τους να αφήσουν μία θέση κενή για εκείνη, με ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμμένο τσιγάρο πάνω στο τραπέζι.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον πολιτισμό. Με το ξεχωριστό ταλέντο, την αρχοντική παρουσία και την καλλιτεχνική της συνέπεια, ενσάρκωσε δεκάδες ρόλους που αγαπήθηκαν από το κοινό και πέρασαν στην ιστορία του ελληνικού θεάματος.

Η καλλιτεχνική της διαδρομή ξεπέρασε τα 70 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων διακρίθηκε όχι μόνο για τις ερμηνείες της, αλλά και για την παιδεία, την κοινωνική της προσφορά και τη διακριτική της παρουσία στον δημόσιο βίο. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του πολιτισμού, ενώ η κληρονομιά που αφήνει πίσω της θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.