Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη - Σήμερα η κηδεία στις Δαφνές Ηρακλείου

Σε βαρύ κλίμα πένθους συγγενείς και φίλοι θα πουν σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 το τελευταίο «αντίο» στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, με την Κρήτη να παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις γύρω από μια υπόθεση που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Η κηδεία της άτυχης γυναίκας θα τελεστεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές Ηρακλείου, ενώ από τις 12:00 συγγενείς και φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να της απευθύνουν τον ύστατο χαιρετισμό.

Η τοπική κοινωνία παραμένει σε κατάσταση σοκ, με τον φόβο και την οργή να συνυπάρχουν, την ώρα που δεν λείπουν ακόμη και φωνές που εκφράζουν ανησυχία για ενδεχόμενες αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Προμελετημένο έγκλημα χωρίς περιθώριο αντίδρασης

Τα στοιχεία της έρευνας σκιαγραφούν μια γυναικοκτονία με σαφή χαρακτηριστικά προμελέτης. Ο δράστης, αποφασισμένος να σκοτώσει, φέρεται να οδήγησε την 43χρονη σε ένα μοιραίο ραντεβού την Κυριακή 19 Απριλίου. Εκεί, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές, την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού, χωρίς να έχει περιθώριο αντίδρασης.

Η απόπειρα συγκάλυψης και το σχέδιο διαφυγής

Στη συνέχεια, επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος. Μετέφερε τη σορό στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου και την κάλυψε, σχεδιάζοντας -σύμφωνα με τις Αρχές- να ρίξει το όχημα σε ρέμα. Το σχέδιό του όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε σε βράχο. Παρά το αποτυχημένο αυτό βήμα, ο ίδιος εγκατέλειψε το σημείο και για δύο ημέρες συνέχισε κανονικά την καθημερινότητά του, επιχειρώντας να δημιουργήσει άλλοθι.

Το «θέατρο» μετά τη δολοφονία

Ιδιαίτερη αποστροφή προκαλεί η στάση του μετά το έγκλημα. Για ημέρες εμφανιζόταν ως ανήσυχος σύντροφος, αναζητώντας πληροφορίες για την εξαφάνιση της 43χρονης, ακόμη και μπροστά στα παιδιά της και στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να αποκρύψει την εμπλοκή του.

Εμμονή, ζήλια και παρακολούθηση

Το προφίλ που προκύπτει από μαρτυρίες κάνει λόγο για έναν άνθρωπο με έντονα στοιχεία εμμονής και ζήλιας. Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες παρακολουθούσε τη γυναίκα, φτάνοντας ακόμη και στην τοποθέτηση συσκευής GPS στο όχημά της, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο της παθολογικής κτητικότητας.

Οι κινήσεις του δράστη βήμα προς βήμα

Μετά τη δολοφονία, οι κινήσεις του καταγράφηκαν βήμα προς βήμα. Περίπου 50 λεπτά αργότερα εντοπίστηκε να κινείται πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Μοιρών, να μιλά στο τηλέφωνο και να κατευθύνεται προς καφετέρια, όπου παρέμεινε για λίγο πριν καλέσει ταξί και επιστρέψει στο σπίτι του. Αργότερα, επέστρεψε στο σημείο του εγκλήματος, μετακίνησε το όχημα της 43χρονης και το έκρυψε σε αγροτική περιοχή, επιχειρώντας να εξαφανίσει κάθε ίχνος.

Το τέλος του δράστη και το γράμμα

Όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν, έδωσε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα σε ερημικό σημείο, κλείνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο το αιματοβαμμένο αυτό χρονικό. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα γράμμα που φέρεται να είχε γράψει πριν από περίπου δύο μήνες προς τον αδελφό του, στο οποίο περιέγραφε τη ζωή του και αποκάλυπτε προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας, ζητώντας να ανοιχτεί μόνο σε περίπτωση θανάτου του.