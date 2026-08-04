Το τελευταίο «αντίο» στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη – Ράγισαν καρδιές οι εγγονές του

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Το τελευταίο «αντίο» στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη απευθύνουν σήμερα Τρίτη (4/8), συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας.

Γιάννης Κέμμος Flash.gr

Με δάκρυα στα μάτια οι εγγονές του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη τον αποχαιρέτησαν:

«Μας έλεγες ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται από πράξεις και όχι από λόγια. Παππού μου λείπεις πολύ αλλά θα σε βρίσκω σε κάθε απόφαση. Σε ευχαριστώ για την αγάπη και το παράδειγμα και την τεράστια παρακαταθήκη. Είναι τιμή που είμαι εγγονή σου».

Η εξόδιος ακολουθία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας τελέστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ενώ τον επικήδειο λόγο εκφωνεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

@flashgrofficial Η εξόδιος ακολουθία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας τελείται αυτή την ώρα στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, ενώ τον επικήδειο λόγο εκφωνεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

@flashgrofficial Στην Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Στην τελετή παρίστανται εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και πρόσωπα από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη ενός πολιτικού που άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή της χώρας.

@flashgrofficial Ο Αντώνης Σαμαράς στην εξόδιο ακολουθία του πρώην υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που τελείται στην Μητρόπολη Αθηνών. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας, θα πραγματοποιηθεί η ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

@flashgrofficial Ο Χάρης Δούκας στην εξόδιο ακολουθία του πρώην υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που τελείται στην Μητρόπολη Αθηνών. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

@flashgrofficial Η αποχώρηση του Αντώνη Σαμαρά από την εξόδιο ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πολιτική διαδρομή που διήρκεσε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Γιάννης ΚέμμοςFlash.gr

Γιάννης Κέμμος Flash.gr

Γιάννης Κέμμος Flash.gr

Η πορεία ενός ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 2 Αυγούστου 1933, με καταγωγή από τη Λακωνία. Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο.

Το 1960 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκίνησε τη δικηγορική του πορεία.

Καθοριστική για την πολιτική του σταδιοδρομία ήταν η γνωριμία του με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος τον ενέταξε στον πολιτικό χώρο της τότε ΕΡΕ και τον προώθησε ως υποψήφιο βουλευτή.

Το 1961 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β΄ Αθηνών, σε ηλικία μόλις 28 ετών, αποτελώντας το τελευταίο εν ζωή μέλος εκείνης της Βουλής.

Η πολιτική του δράση διακόπηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε λόγω της αντιδικτατορικής του στάσης.

Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια

Μετά τη Μεταπολίτευση, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης συμμετείχε στην πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν συνεχώς έως το 2004, αρχικά ως βουλευτής Β΄ Αθηνών και αργότερα ως βουλευτής Επικρατείας.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας ανέλαβε σημαντικά κυβερνητικά αξιώματα, μεταξύ των οποίων υφυπουργός Εσωτερικών, υφυπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εμπορίου, υπουργός Παιδείας, υπουργός Εθνικής Άμυνας και υπουργός Δικαιοσύνης.

Διετέλεσε υπουργός Εθνικής Άμυνας στις κυβερνήσεις του Τζαννή Τζαννετάκη το 1989 και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993.

Από το 2004 έως το 2009 υπηρέτησε ως ευρωβουλευτής, ενώ παράλληλα είχε σημαντική παρουσία στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης διετέλεσε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».

Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους αναφέρονται στη μακρά πολιτική του διαδρομή, τη θεσμική του παρουσία και τη συμβολή του στην κοινοβουλευτική ζωή της χώρας.