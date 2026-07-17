Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε - Η ανακοίνωση για την κηδεία του

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου, όπως γνωστοποίησε ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Την ανακοίνωση έκανε ο στενός φίλος και κουμπάρος του εκλιπόντος, Γιάννης Κουτράκης, μέσω ανάρτησης στα Instagram Stories, γράφοντας:

«Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

Ο Λορέντζο Καριέρε άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, καθώς η κατάσταση της υγείας του δεν είχε γίνει γνωστή δημόσια, ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν επιλέξει τα τελευταία χρόνια να ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar». Αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική, συμμετέχοντας στο συγκρότημα «Φίλοι για πάντα», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε τον δρόμο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κρατώντας χαμηλό προφίλ στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.