Το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι - Σήμερα η κηδεία του «βασιλιά της μόδας»

Αν και υπήρξε για δεκαετίες ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του στυλ και ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές μόδας που έχουν περάσει από αυτόν τον πλανήτη, υπήρξε συνάμα και ένας σεμνός άνθρωπος που ποτέ δεν θέλησε να προκαλεί. Έτσι, ακόμη και το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani θα ειπωθεί με στυλ και απλότητα, όσο απλά, αλλά και υπέρκομψα ήταν τα ρούχα που σχεδίαζε.

Στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατζόλα στην επαρχία της Πιατσέντζα, το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025 θα τελεστεί η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή. Η τελετή θα είναι ιδιωτική και ο Τζόρτζιο Αρμάνι θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, εκεί όπου είναι ήδη θαμμένοι η μητέρα του Μαρία, ο πατέρας του Ούγκο και ο αδελφός του Σέρτζιο. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa, το χωριό έχει «θωρακιστεί» για την περίσταση, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτικότητα του γεγονότος.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ταξίδευε συχνά στη Ριβάλτα προκειμένου να επισκεφτεί τον οικογενειακό τάφο, αλλά και για να φάει «tortelli con la coda» στο Locanda del Falco, το αγαπημένο του εστιατόριο.



Το Μιλάνο θα υποδεχτεί ξανά τον «Βασιλιά Τζόρτζιο» στις 28 Σεπτεμβρίου, με την ευκαιρία της επίδειξης μόδας για τον εορτασμό της 50ής επετείου του οίκου μόδας. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Palazzo Brera.

Χιλιάδες κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Χιλιάδες απλοί άνθρωποι, αλλά και σχεδιαστές μόδας, πολιτικοί, επιχειρηματίες και VIP πρόσωπα απέτισαν το ύστατο φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι στον νεκρικό θάλαμο που στήθηκε στο Μιλάνο. Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ιταλία έφτασαν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας για να πουν το τελευταίο αντίο στον Τζόρτζιο Αρμάνι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο νεκρικός θάλαμος για τον σχεδιαστή που πέθανε σε ηλικία 91 ετών την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στήθηκε στο Θέατρο Armani, τον χώρο όπου διεξάγονται οι επιδείξεις pret-à-porter του οίκου μόδας που ιδρύθηκε πριν από πενήντα χρόνια.



Το Σάββατο, περισσότεροι από έξι χιλιάδες άνθρωποι εισήλθαν στο θέατρο που ήταν διαμορφωμένο με κεριά και λευκά τριαντάφυλλα, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου του Μιλάνου και της σχεδιάστριας μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε. Την Κυριακή, η ουρά για την είσοδο στην αίθουσα ξεκίνησε στις επτά το πρωί.



Για το τελευταίο αντίο στον Armani ταξίδεψαν στο Μιλάνο οι σχεδιαστές μόδας Luisa Lusardi των Max Mara, Santo Versace, Dean και Dan Caten των Dsquared2, αλλά και ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της Νάπολι, Aurelio De Laurentiis. Με την επωνυμία EA7, ο Armani υπέγραψε τις στολές της ποδοσφαιρικής ομάδας της Νάπολι εξάλλου.

«Παράδειγμα για όλους»

«Πάντα ξεχώριζε για την κομψότητά του, το στυλ του και, πάνω απ' όλα, την απλότητά του, τη νηφαλιότητα με την οποία αντιμετώπιζε κάθε γεγονός, με απόλυτο σεβασμό για όλους όσους εργάστηκαν γι' αυτόν, και νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για εμάς, για όλους μας, για την Ιταλία, για το μέλλον. Θα πρέπει πάντα να τον θυμόμαστε για την απίστευτη ικανότητά του να είναι σπουδαίος μέσα στην απλότητά του», δήλωσε ο κάτοικος του Μιλάνου, Κριστιάν Μονκάδα, όπως μεταδίδει το Euronews.

Για τον Αλφόνσο Ντι Τζενάρο, ο οποίος έφτασε από το Τορίνο, ο Αρμάνι «είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος». «Ήμασταν πελάτες του όλη μας τη ζωή. Ήρθα ειδικά από το Τορίνο για να τον αποχαιρετήσω. Είχα επίσης την ικανοποίηση να τον γνωρίσω αυτοπροσώπως. Τον έβαλα να υπογράψει στο μπράτσο της γυναίκας μου και μετά το έκανα τατουάζ. Τι καλύτερο; Οπότε είναι σωστό να έρθουμε εδώ και να τον αποχαιρετήσουμε. Το αξίζει πραγματικά».