Το «Τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη ξανά στη μεγάλη οθόνη για καλό σκοπό

Τη μνήμη των 200 αγωνιστών που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή τιμούν ο σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης και οι εταιρείες Black Orange και Tanweer, γι' αυτό και από τις 26 Φεβρουαρίου και για μία εβδομάδα, στον κινηματογράφο Τριανόν θα προβάλλεται η ταινία «Το Τελευταίο Σημείωμα» του σκηνοθέτη - που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από 9 χρόνια - με γενική είσοδο 5 ευρώ.



Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς τα έσοδα των προβολών θα διατεθούν για την αγορά και τη διάσωση των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων, κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου το διάστημα πριν την Πρωτομαγιά του ’44...

Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο 34χρονος Ναπολέων Σουκατζίδης, Κρητικός μικρασιατικής καταγωγής, αγωνιστής του λαϊκού κινήματος και κρατούμενος σε εξορίες και φυλακές από το 1936. Την περίοδο της φυλακής του στο Χαϊδάρι, εκτελούσε χρέη διερμηνέα του Γερμανού Διοικητή του στρατοπέδου, Καρλ Φίσερ. Μπροστά από τα μάτια του περνούσε όλο το δράμα της γερμανικής αγριότητας στα Κατοχικά χρόνια, με τον ίδιο συνεχώς μάρτυρα βασανιστηρίων, τραγικών περιστατικών και βαριάς ατμόσφαιρας στους θαλάμους με το πλήθος των συγκρατούμενων του. Πολλές ζωές, πολλές μικρές ιστορίες φόβου, φιλίας, συντροφικότητας, ελπίδας, ονειροπόλησης.

Έξω από το στρατόπεδο, η μνηστή του Ναπολέοντα, Χαρά Λιουδάκη, με σθένος, καρτερία και βαθιά αγάπη στεκόταν δίπλα στον αρραβωνιαστικό της, έστω κι αν οι συναντήσεις τους ήταν για ελάχιστες στιγμές στα επισκεπτήρια, και πάντα υπό την επιτήρηση ενόπλων φρουρών.

Η τύχη του Ναπολέοντα και άλλων 199 συγκρατούμενων του αποφασίζεται μετά την ενέδρα της ελληνικής αντίστασης στον Στρατιωτικό Διοικητή Λακωνίας, σε χαράδρα της περιοχής των Μολάων. Ο θάνατος του Διοικητή Κρες και τριών Γερμανών της συνοδείας του επιφέρει ως αντίποινα την εκτέλεση 50 Ελλήνων για κάθε ένα Γερμανό.

Ο Σουκατζίδης είναι στη λίστα των 200 μελλοθάνατων. Την ημέρα της εκτέλεσης βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλλημα ζωής, όταν ο Φίσερ, που μέσα στο διάστημα της φυλάκισης του Σουκατζίδη στο Χαϊδάρι ανέπτυξε σεβασμό για τον Έλληνα διερμηνέα, του δίνει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί βάζοντας στη θέση του ως διακοσιοστό άλλον.

Σκηνοθεσία: Παντελής Βούλγαρης

Σενάριο: Ιωάννα Καρυστιάνη, Παντελής Βούλγαρης



Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Μελία Κράιλινγκ, Τάσος Δήμας, Αινείας Τσαμάτης, Βασίλης Κουκαλάνι, Λουκάς Κυριαζής, Λευτέρης Λαμπράκης, Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου, Βασίλης Σύρρος, Μανώλης Μαυράκης, Μανώλης Ψαρουδάκης, Μιχάλης Αεράκης, Δημήτρης Καλογεράκης, Γιώργος Καραμαλέγκος, Ιώ Ασηθιανάκη, Χάρης Αργυρόπουλος, Μηνάς Μησόρης, Νεκτάριος Ξανθουδάκης, Μάρκος Ρενιέρης, Τάσος Καϊσαρλής, Θεώνη Κουτσουνάκη, Γιάννης Σίνης, Κυριάκος Κώτσογλου, Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, Αντρέας Χατζημαρκάκης, Αντώνης Παλιεράκης, Γκάρι Τζέιμς Μπόρλαντ, Στέλλα Ψαρουδάκη.