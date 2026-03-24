Το τέλος μιας εποχής: Ο Μο Σαλάχ αποχαιρετά το Άνφιλντ στο τέλος της σεζόν

Μετά από μήνες εικασιών και έναν περσινό «χορό» φημών που τελικά δεν οδήγησε πουθενά, η είδηση που όλοι οι φίλοι της Λίβερπουλ φοβούνταν είναι πλέον γεγονός. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από το λιμάνι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, σημαίνοντας το τέλος σε μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες στην ιστορία της Premier League.

Η περσινή παραμονή του θεωρήθηκε από πολλούς ως η τελευταία του «παράσταση», όμως ο Αιγύπτιος φρόντισε να προσφέρει άλλη μια χρονιά γεμάτη γκολ και πάθος. Ωστόσο, η απόφασή του να φύγει τον Ιούνιο δείχνει πως ο κύκλος του στο Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε. Με εκατοντάδες γκολ, τίτλους και αμέτρητα ρεκόρ στις αποσκευές του, ο Σαλάχ ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.

Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα επιτυχίες και την ανάδειξή του σε απόλυτο θρύλο της Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από το «Άνφιλντ» στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο 33χρονος Αιγύπτιος σταρ ανακοίνωσε μέσω των social media πως ο κύκλος του στην ομάδα κλείνει το καλοκαίρι, παρά την περσινή ανανέωση του συμβολαίου του, προκαλώντας συγκίνηση στους φιλάθλους παγκοσμίως.

Το επίσημο «αντίο» μπροστά στο κοινό της ομάδας αναμένεται να δοθεί στις 24 Μαΐου στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Μπρέντφορντ, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να είναι ιστορικά φορτισμένη. Ωστόσο, η τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα των «Reds» ίσως μετατεθεί για τις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, υπό την προϋπόθεση ότι η Λίβερπουλ θα καταφέρει να ξεπεράσει εμπόδια όπως αυτό της Παρί Σεν Ζερμέν, και ενός εκ των Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου και να προκριθεί στον τελικό του Champions League, προσφέροντας στον «Φαραώ» την ευκαιρία για έναν ιδανικό επίλογο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.