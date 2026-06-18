Το τέλος μιας εποχής; Ο Ρονάλντο δεν έχει σκοράρει στα τελευταία δέκα παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro

Μετά τα όσα απίστευτα έκανε ο Λιονέλ Μέσι τα ξημερώματα της Τρίτης (16/6) με την Εθνική Αργεντινής, οδηγώντας την «Αλμπισελέστε» στη νίκη με 3-0 κόντρα στην Αλγερία, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περίμενε με τεράστιο ενδιαφέρον το παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκειμένου να δει αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα είχε «απάντηση» στο προσωπικό σόου του αρχηγού της Πρωταθλήτριας Κόσμου.



Η αλήθεια είναι ότι ο 38χρονος «σταρ» της Ίντερ Μαϊάμι (στις 24 Ιουνίου μπαίνει στα 39) έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη, αλλά δεν γινόταν αλλιώς, πόσο μάλλον όταν σε τέτοια ηλικία και μάλιστα στην πρεμιέρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καταφέρνει να πετύχει χατ-τρικ, πιάνοντας παράλληλα τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 16 γκολ.

Η «σκόνη» για την εμφάνιση του Ρονάλντο

Η κόντρα στα ισπανικά γήπεδα ανάμεσα στον «CR7» και τον «Λίο» με τις φανέλες της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, φάνηκε πως θα αναζωπυρωνόταν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά, στην τελευταία παράσταση των δύο σε τελική φάση Μουντιάλ και πολύ πιθανόν στον επίλογο της καριέρας τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Η εμφάνιση, ωστόσο, του Κριστιάνο Ρονάλντο, έσβησε, έστω και προς στιγμής την οποιαδήποτε συζήτηση. Αμέσως μετά, τη γκέλα της Πορτογαλίας απέναντι στον Κονγκό (1-1), σηκώθηκε μια τεράστια κουβέντα γύρω από τον πρώην «σταρ» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 41χρονος μπήκε στο στόχαστρο εξαιτίας της «απογοητευτικής» εμφάνισης του, με κύριο ερώτημα αν θα πρέπει να αγωνίζεται πλέον ως βασικός.

Le triste premier match de Cristiano Ronaldo 🇵🇹 face au Congo 🇨🇩 pour son entrée dans le Mondial 2026 :



❌ 0 tir cadré

❌ 0 dribble tenté

❌ 0 faute subie

❌ 0 aide défensive



2 duels disputés et 1 perdu

24 ballons touchés



3 passes vers l’avant réussies

16 passes vers… pic.twitter.com/XZC8QrSqXQ — Actu Foot (@ActuFoot_) June 17, 2026

Πέραν όμως, όλων αυτών, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα νούμερα του Κριστιάνο στις δύο μεγάλες διοργανώσεις που προηγήθηκαν. Τελευταία φορά που βρήκε δίχτυα με τη φανέλα της Εθνικής σε τελική φάση ήταν στο Μουντιάλ του 2022, στο παιχνίδι της πρεμιέρα απέναντι στην Γκάνα. Έκτοτε, ο Πορτογάλος σταρ παραμένει «άσφαιρος», φτάνοντας, αν υπολογίσουμε και το παιχνίδι με το Κονγκό, τα δέκα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς γκολ, όσον αφορά Μουντιάλ και Euro.

0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):



33 shots

11 on target

0 goals



Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM — OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026

Συγκεκριμένα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ο Ρονάλντο ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διοργάνωση, αλλά δεν κατάφερε να έχει ανάλογη συνεχεία, παρότι η Πορτογαλία κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Κάτι ανάλογο συνέβη, και το Euro του 2024, εκεί όπου, αν και οι Ίβηρες κατάφεραν να πάνε μέχρι τη φάση των «8», ο αρχηγός τους δεν κατάφερε να πετύχει ούτε ένα τέρμα σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Ο χρόνος μετρά... αντίστροφα

Μένει να φανεί αν ο «GOAT» της Πορτογαλίας καταφέρει να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί που τρέχει, ή αν η ηλικία και ο χρόνος εξελιχθούν στον μεγαλύτερο του αντίπαλο του, μη καταφέρνοντας στο πιθανότατα «last dance» του σε τελική φάση ευρωπαϊκής ή παγκόσμιας διοργάνωσης να συνδεθεί με τα αντίπαλα δίχτυα.