Το τέλος της Γης έχει ημερομηνία: Τι θα συμβεί όταν πεθάνει ο Ήλιος και σβήσει το Ηλιακό Σύστημα

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύεται στο Nature ρίχνει φως στο μακρινό μέλλον της Γης και των πλανητών του Ηλιακού μας Συστήματος, αποκαλύπτοντας τι θα συμβεί όταν ο Ήλιος φτάσει στο τέλος της ζωής του — σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι αστρονόμοι, με τη βοήθεια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb της NASA σε συνεργασία με ESA και CSA, μελέτησαν έναν εξωπλανήτη που επιβιώνει σε ένα εξαιρετικά ακραίο περιβάλλον γύρω από ένα «νεκρό» άστρο.

Το αποτέλεσμα; Ένα σπάνιο παράθυρο στο μέλλον των πλανητικών συστημάτων.

JWST observations of a planet orbiting a white dwarf reveal details of the planet’s atmosphere, which may offer insights into the fate of our own Solar System when the Sun dies. The findings are published in Nature: https://t.co/M5L7l70eNs — Springer Nature (@SpringerNature) July 1, 2026

Ο WD 1856 b: Ένας γίγαντας σε αδύνατη τροχιά



Ο εξωπλανήτης WD 1856 b είναι ένας γίγαντας αερίων, μεγέθους περίπου όσο ο Δίας, που περιστρέφεται γύρω από τον λευκό νάνο WD 1856+534.

Βρίσκεται περίπου 80 έτη φωτός μακριά και ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά σε μόλις 1,4 ημέρες — μια εξαιρετικά κοντινή και ακραία τροχιά, σε απόσταση μικρότερη από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα από το άστρο του.

Οι επιστήμονες τον χαρακτηρίζουν “παράδοξο”, καθώς δεν θα έπρεπε να έχει επιβιώσει από την καταστροφική φάση θανάτου του άστρου του.

NASA

Ο Ήλιος μετά από 5 δισεκατομμύρια χρόνια



Σύμφωνα με τα μοντέλα αστρικής εξέλιξης, ο Ήλιος μας θα περάσει από τρία βασικά στάδια:

θα εξαντλήσει το υδρογόνο του θα διογκωθεί σε ερυθρό γίγαντα, πάνω από 100 φορές το σημερινό του μέγεθος θα αποβάλει τα εξωτερικά του στρώματα

και τελικά θα μετατραπεί σε λευκό νάνο

Σε αυτήν τη φάση, ο Ερμής, η Αφροδίτη και πιθανότατα η Γη θα καταστραφούν.



Το James Webb «είδε» το παρελθόν και το μέλλον



Η ομάδα χρησιμοποίησε το James Webb για να παρατηρήσει τον WD 1856 b κατά τη διέλευσή του μπροστά από το άστρο του.

Αυτή η τεχνική επέτρεψε:

εκτίμηση μάζας (4 έως 11 φορές του Δία)

μέτρηση θερμοκρασίας (~126°C)

ανίχνευση ατμόσφαιρας με μεθάνιο και νέφη

παρατήρηση υπέρυθρης ακτινοβολίας από τον ίδιο τον πλανήτη

Η θερμοκρασία του πλανήτη ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη, γεγονός που έδωσε κρίσιμες ενδείξεις για την ιστορία της τροχιάς του.



Το μυστήριο της επιβίωσης



Το βασικό ερώτημα των επιστημόνων ήταν απλό αλλά δύσκολο να απαντηθεί: Πώς ένας πλανήτης αυτού του μεγέθους βρέθηκε τόσο κοντά σε ένα νεκρό άστρο χωρίς να καταστραφεί;

Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες είναι:

να επιβίωσε αρχικά σε μακρινή τροχιά και να «μετανάστευσε» αργότερα προς τα μέσα

ή να επηρεάστηκε βαρυτικά από άλλα σώματα σε ένα πολυαστρικό σύστημα

Η ανάλυση δείχνει ότι ο πλανήτης πιθανότατα μετακινήθηκε προς τον λευκό νάνο δισεκατομμύρια χρόνια μετά τον θάνατο του άστρου του.



Ένα «παράθυρο» στο μέλλον της Γης



Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature δείχνει κάτι εντυπωσιακό: Ακόμη και μετά τον θάνατο ενός άστρου, οι πλανήτες του μπορεί να επιβιώνουν, να μετακινούνται και να θερμαίνονται ξανά λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων.

Αυτό σημαίνει ότι το Ηλιακό Σύστημα ίσως συνεχίσει να εξελίσσεται πολύ μετά τον “θάνατο” του Ήλιου.



Τι σημαίνει αυτό για εμάς; Ο WD 1856 b λειτουργεί σαν ένα φυσικό “εργαστήριο” για το μέλλον της Γης:

δείχνει ότι πλανήτες μπορούν να επιβιώσουν από τον αστρικό θάνατο

αποκαλύπτει ότι οι τροχιές δεν είναι στατικές στο χρόνο

και ανοίγει νέες προοπτικές για το πώς θα μοιάζουν πλανητικά συστήματα μετά τη ζωή των άστρων τους

Το συμπέρασμα: Ο θάνατος δεν είναι το τέλος

Οι αστρονόμοι καταλήγουν ότι ο «θάνατος» ενός άστρου δεν σημαίνει απαραίτητα το τέλος για τους πλανήτες του.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, το σύστημα WD 1856 b δείχνει ότι ακόμη και μετά το τέλος ενός άστρου σαν τον Ήλιο, μπορούν να υπάρξουν κόσμοι που συνεχίζουν να εξελίσσονται για δισεκατομμύρια χρόνια.