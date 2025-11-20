Το τερμάτισε η FIFA: Επέλεξε τον Μπρούνο Φερνάντες αντί του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η προκριματική φάση ολοκληρώθηκε και πλέον μένουν τα μπαράζ για να συμπληρωθεί το παζλ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής. Σ' αυτό το πλαίσιο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αποφάσισε να δημιουργήσει μια αφίσα με ένα παίκτη από κάθε μία από τις 42 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στα τελικά.

Στο συγκεκριμένο εικαστικό επιχείρημα, η FIFA, επέλεξε να εκπροσωπήσει την Πορτογαλία ο Μπρούνο Φερνάντες και όχι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, με πολλά αρνητικά σχόλια που ανάγκασαν την Ομοσπονδία να... κατεβάσει την ανάρτηση.

Η επίμαχη αφίσα

Η νέα ανάρτηση της FIFA