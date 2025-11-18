Με φόντο τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τον αμερικανικό εκνευρισμό για την κινεζική παρουσία στον Πειραιά, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) πέρασε το κατώφλι του υπουργείου Ανάπτυξης για μια συνάντηση με βαρύ πολιτικό φορτίο με τον Τάκη Θεοδωρικάκο . Στο πλαίσιο της συνάντησης ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την θέσπιση άμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ONEX, με τη συμμετοχή της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας των ΗΠΑ, DFC, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο του λιμανιού στα ναυπηγεία Ελευσίνας ως ενεργειακού, εμπορικού και διακομετακομιστικού κέντρου.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, με την οποία η ONEX, που επιχειρεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας και έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Κρατική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός από την ναυπηγική βιομηχανία και στον εμπορικό, διαμετακομιστικό, λιμενικό, ενεργειακό και αμυντικό τομέα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Σήμερα, είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ αυτοπροσώπως, να δουλεύουμε μαζί και να μπορούμε ήδη να ανακοινώσουμε σημαντικά πράγματα για τη διμερή σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είναι απλώς ένα μικρό παράδειγμα όλων αυτών που σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να κάνουμε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο χώρες μας», δήλωσε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το τετ α τετ Γκίλφοϊλ – Θεοδωρικάκου και το μήνυμα των ΗΠΑ για τα ελληνικά λιμάνια pic.twitter.com/WMu4AzVxQb — Flash.gr (@flashgrofficial) November 18, 2025

Τα αμερικανικά σχέδια για τα λιμάνια

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά βλέπει την Ελευσίνα ως κομβικό κρίκο ενός νέου πλέγματος υποδομών που θα «ισορροπήσει» την κινεζική κυριαρχία στον Πειραιά. Και η Γκίλφοϊλ δεν έκρυψε τα λόγια της.



Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη στον ΑΝΤ1 η Aμερικανίδα πρέσβειρα «ατυχές» το γεγονός πως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας βρίσκεται σε κινεζικά χέρια. Υπογράμμισε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν μέσα και σχέδιο για να περιορίσουν την κινεζική επιρροή στο Αιγαίο, στηρίζοντας αμερικανικές επενδύσεις σε άλλα στρατηγικά λιμάνια.



«Είναι σημαντικό να έχουμε αμερικανικές υποδομές εδώ. Μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση άλλων λιμανιών, ώστε να αντισταθμίσουμε την κινεζική επιρροή στον Πειραιά», τόνισε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως τότε η Ελλάδα βρισκόταν σε συνθήκες αστάθειας και οικονομικής ασφυξίας που άφησαν ελάχιστα περιθώρια επιλογών.



Με νόημα πρόσθεσε ότι εξετάζονται τρόποι επίλυσης του ζητήματος και πως σύντομα μπορεί να υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις.

Αμερικανικός συναγερμός για τα ελληνικά λιμάνια

Η στάση της Γκίλφοϊλ δεν έπεσε από τον ουρανό. Το προηγούμενο διάστημα διεθνή πρακτορεία –με πρώτο το Reuters– ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον ανησυχεί βαθιά για τον κινεζικό έλεγχο κρίσιμων ελληνικών λιμένων, με πρώτο και καλύτερο τον Πειραιά. Η Cosco –με 67% των μετοχών– διαχειρίζεται έναν από τους σημαντικότερους κόμβους διασύνδεσης Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.

Η πώληση του Πειραιά ξεκίνησε επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή και ολοκληρώθηκε στη μνημονιακή δίνη, όταν η χώρα είχε περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης. Παρόμοιοι προβληματισμοί έχουν διατυπωθεί και για τη Θεσσαλονίκη, όπου ο Ιβάν Σαββίδης ελέγχει περίπου το 80% της κοινοπραξίας του ΟΛΘ.

Για τις ΗΠΑ, το πρόβλημα είναι πλέον ξεκάθαρο: οι δύο μεγαλύτερες λιμενικές πύλες της χώρας, από όπου διέρχεται ΝΑΤΟϊκό υλικό και στρατεύματα, ελέγχονται από Κινέζους και Ρώσους – τους βασικούς αντιπάλους της αμερικανικής στρατηγικής.

Δεν είναι τυχαίο ότι η COSCO έχει ήδη μπει στη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου ως εταιρεία με διασυνδέσεις στον κινεζικό στρατό.

Το σχέδιο απεμπλοκής και τα νέα αμερικανικά «χαρτιά»: Βόλος και Αλεξανδρούπολη

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, η Ουάσιγκτον επεξεργάζεται νέα στρατηγική. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται αφορά τη μεταφορά βάρους σε άλλες κρίσιμες υποδομές, με πρώτο πλάνο τα λιμάνια του Βόλου και της Αλεξανδρούπολης.

Η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη λειτουργήσει ως βασικός κόμβος μεταφοράς αμερικανικών και ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων προς την Ανατολική Ευρώπη, ενώ στον Βόλο εδρεύει μονάδα πεζοναυτών που φιλοξενεί συχνά αμερικανικές δυνάμεις.



Δεν είναι τυχαίο ότι το Υπερταμείο «πάγωσε» τις διαδικασίες αξιοποίησης και των δύο λιμανιών επικαλούμενο λόγους δημοσίου συμφέροντος. Στον Βόλο, μάλιστα, η απόπειρα εξαγοράς από τον ΟΛΘ –και άρα από ρωσικά συμφέροντα– μπλοκαρίστηκε μετά από δικαστική προσφυγή.

Το ίδιο συνέβη και στην Αλεξανδρούπολη το 2022, όπου ο διαγωνισμός ακυρώθηκε κυριολεκτικά την παραμονή του ανοίγματος των φακέλων.

Η Cosco στον Πειραιά: Πώς φτάσαμε εδώ

Η παρουσία της Cosco στον Πειραιά έχει βαθιές ρίζες. H πρώτη συμφωνία παραχώρησης υπεγράφη το 2008, έπειτα από ταξίδι του τότε πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην Κίνα με πολυμελή επιχειρηματική αποστολή.

Η συμφωνία επεκτάθηκε επί σειρά ετών, έως ότου «κλειδώσει» οριστικά τα Χριστούγεννα του 2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά –λίγο πριν τις εκλογές– πέρασε τον νόμο 4315/2014 που κατοχύρωσε την κινεζική κυριαρχία στο λιμάνι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντιδράσει για λίγο το 2013, επισημαίνοντας παραβιάσεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο, η υπόθεση «έκλεισε» με έναν νέο διαγωνισμό που έδωσε ξανά το λιμάνι στους Κινέζους. Από το 2015 και μετά, η παραχώρηση αποτέλεσε σκληρή μνημονιακή υποχρέωση.