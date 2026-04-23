To «τετράγωνο» του Μαξίμου: Πώς «κλείδωσε» το πακέτο επιβράβευσης των συνεπών

Καθημερινά συσκέπτονταν στο Μέγαρο Μαξίμου τα τελευταία 24ώρα οΚυριάκος Μητσοτάκης με τους Κωστή Χατζηδάκη, Κυριάκο Πιερρακάκη και Θάνο Πετραλιά, έως ότου οριοθετηθεί επακριβώς το μείγμα και η περίμετρος των μέτρων οικονομικής στήριξης,που ανακοινώθηκαν χθες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, όπως πληροφορείται η στήλη.

Υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος, που έλαβε ενεργό μέρος στη διαμόρφωση του νέου πακέτου στήριξης αποκαλύπτει στον FLASH ότι τα μέτρα που αφορούν στην ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους και ειδικότερα την επιβράβευση των συνεπών με τις ρυθμίσεις, που έχουν επιλέξει, οφειλέτες συζητούνταν στις κλειστές συσκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών εδώ και αρκετούς μήνες.

Όπως το θέτει η ίδια πηγή, στόχος του κυβερνητικού επιτελείου ήταν η στήριξη του εξωδικαστικού μηχανισμού, αλλά και η ουσιαστική ενίσχυση όλων των εργαλείων πέραν αυτού, ώστε να επιβραβευθούν οι συνεπείς, αλλά και να οδηγηθούν ένα βήμα πιο κοντά στην κανονικότητα και ταυτόχρονα να…απομακρυνθούν από τη μαύρη οικονομία.

Έτερη κυβερνητική πηγή επισημαίνει στη στήλη ότι από την αρχιτεκτονική των χθεσινών μέτρων προκύπτει η βούληση του Μεγάρου Μαξίμου να στηρίξει και να επεκτείνει τις περσινές παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν περισσότερες οικογένειες με παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι και ενοικιαστές.