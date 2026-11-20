Το «The Love Debate by Lagios» επέστρεψε -όπως και κάθε Παρασκευή βράδυ- στις 20:00 στον Flash.gr. Το ανατρεπτικό vidcast με τον μοναδικό Γιώργο Λάγιο υποδέχθηκε απόψε τον Δημήτρη Σκουλό.

Ο γνωστός φωτογράφος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό του «The Love Debate by Lagios» για να συζητήσει με τον Γιώργο Λάγιο ένα θέμα που απασχολεί πολύ στα σόσιαλ και αυτό δεν είναι από το «Θέλεις εμένα ή τη φωτογραφία μου;».

Ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε για τα φίλτρα που επιλέγουν να βάζουν πολλοί άνθρωποι στις φωτογραφίες τους και χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι αυτό το κάνουν άνθρωποι που δεν αποδέχονται τον εαυτό τους.

Ο φωτογράφος των επωνύμων παραδέχθηκε στον Γιώργο Λάγιο, ότι έχει φωτογραφήσει πολλές σέξι γυναίκες που δεν ένιωθαν σέξι. Δεν του έχει τύχει ποτέ να φλερτάρει ή να τον φλερτάρει μία γυναίκα που συνεργάζονται επαγγελματικά.

Οι δύο άνδρες άνοιξαν το κομμάτι της οικογένειας, με τον Δημήτρη να εξομολογείται στον Γιώργο ότι με την γυναίκα του, Τζέλλα, πήραν από κοινού μία απόφαση στην ανατροφή των παιδιών του. Ο Δημήτρης Σκουλός μαζί με την γυναίκα του έχουν επιλέξει να μην εργάζεται η σύζυγός του και να μεγαλώνει τα παιδιά τους. Μία «δουλειά», που όπως λέει ο ίδιος, είναι ανεκτίμητη και δεν πληρώνεται με τίποτα.

Ακόμα, ο γνωστός φωτογράφος αποκάλυψε κάθε πότε βγαίνει ραντεβού με την σύζυγό του, πώς την έχει αποθηκευμένη στο κινητό του αλλά και πώς καταφέρνουν μετά από 25 χρόνια κοινής πορείας να κρατούν ενεργή την ερωτική τους ζωή.

Υποψήφιος στις επόμενες εκλογές

Ο Δημήτρης Σκουλός μίλησε ακόμα και για την ενασχόλησή του με τα κοινά, αφού θα κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με την Νέα Δημοκρατία στην Β Περιφέρεια Πειραιά. Μία απόφαση που πήρε πολύ συνειδητά -θεωρεί ότι είναι χρήσιμο άνθρωποι που είναι επαγγελματίες και έχουν ένσημα να ασχολούνται με την πολιτική γιατί μόνο να βοηθήσουν μπορούν.

Σε μία προσωπική εξομολόγηση δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι κανένας άνθρωπος από την σόουμπιζ δεν τον πήρε τηλέφωνο να του ευχηθεί για αυτό το νέο του εγχείρημα και δεν θεωρεί κιόλας ότι θα τον στηρίξουν.

Ακόμα ο Δημήτρης Σκουλός παραδέχθηκε ότι δεν θα εμπλέξει την οικογένεια του προκειμένου να μαζέψει ψήφους και φυσικά επειδή χρηματοδοτεί μόνος του την πολιτική του καμπάνια, δεν έχει σκοπό να επενδύσει πολλά σε αυτό, θέλοντας να μην δημιουργήσει προβλήματα στην οικογένεια τους.

Ο Γιώργος Λάγιος επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τη νέα του εβδομαδιαία εκπομπή «The Love Debate by Lagios». Η Παρασκευή ανήκει στον Flash.gr και στον Γιώργο Λάγιο, καθώς είναι η μέρα τους!