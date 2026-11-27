Το «The Love Debate by Lagios» επιστρέφει απόψε -όπως και κάθε Παρασκευή βράδυ- στις 20:00 στον Flash.gr. Το ανατρεπτικό vidcast υποδέχθηκε σήμερα με τον πληθωρικό Λάκη Γαβαλά.

Ο μοναδικός Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε στον Γιώργο Λάγιο την πιο εξομολογητική συνέντευξη της ζωής του, καθώς μίλησε για τα παιδικά του χρόνια με την οικογένεια του, την πρώτη του ερωτική επαφή με μία συμμαθήτρια του στα 16 του χρόνια αλλά και για την σημερινή του σχέση.

Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε για τα δικά του «θέλω» πάνω στον έρωτα, μας αποκάλυψε ότι όλοι του οι σύντροφοι τον έχουν σεβαστεί απόλυτα. Παραδέχθηκε ότι για εκείνον ποθητός άνδρας είναι ο άνδρας που ξέρει να αλλάζει λάστιχο, να τον βάζει στη θέση του, να μην έχει θηλυπρεπείς τρόπους συμπεριφοράς και πάνω από όλα να μην μοιάζει με γκέι.

Για πρώτη φορά ο Λάκης Γαβαλάς τολμά να παραδεχθεί ότι στην Ελλάδα δεν είναι αποδεκτοί οι γκέι και φυσικά το αιτιολογεί.

Ο γνωστός και αγαπημένος κριτής του GNTM παραδέχθηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανένα στυλίστα, καθώς κανένας δεν μπορεί να είναι τόσο καλός ενδυματολόγος όσο ο ίδιος για τον εαυτό του.

Ο Γιώργος Λάγιος επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τη νέα του εβδομαδιαία εκπομπή «The Love Debate by Lagios». Η Παρασκευή ανήκει στον Flash .gr και στον Γιώργο Λάγιο, καθώς είναι η μέρα τους!