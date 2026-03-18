Το Τουρκμενιστάν στην κορυφή των παγκόσμιων ρυπαντών με μεθάνιο

Οι μεγαλύτερες διαρροές μεθανίου - ένα αέριο που θεωρείται ότι προκαλεί τεράστια καταστροφή στο περιβάλλον, για το 2025 αποκαλύφθηκαν σε μία ανάλυση που βασίστηκε σε δεδομένα δορυφόρων.

Η βρετανική εφημερίδα, Guardian, έδωσε στη δημοσιότητα τις σοκαριστικές αποκαλύψεις, που δείχνουν τεράστιες διαρροές μεθανίου σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες οφείλονται καθαρά και μόνο στην κακή συντήρηση εγκαταστάσεων και θα μπορούσαν πολύ εύκολα να διορθωθούν.

Μάλιστα, πρόκειται σε δεκάδες περιπτώσεις για καταστροφικές διαρροές, που έχουν επιπτώσεις αντίστοιχες ενός μεγάλου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας από άνθρακα. Οι ερευνητές λένε ότι «είναι τρελό» το γεγονός ότι δε λαμβάνεται δράση για κάτι τόσο απλό που θα μπορούσε να έχει πολύ θετικές συνέπειες στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το Τουρκμενιστάν στην κορυφή της λίστας

Οι εν λόγω διαρροές συμβαίνουν σε πολλές περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο, όμως οι πρώτες 25 στη λίστα που έχει καταρτίσει το αρμόδιο τμήμα του Πανεπιστημίου του Λος Άντζελες, αφορούν κυρίως εγκαταστάσεις στο Τουρκμενιστάν. Αναλυτές έχουν και στο παρελθόν χαρακτηρίσει το μέγεθος των εκπομπών μεθανίου στο αυταρχικό και κλειστό καθεστώς «εξωπραγματικό».

Σημαντικές εκπομπές και στις ΗΠΑ

Εξαιρετικά μολυσμένοι καπνοί έχουν γίνει ορατοί από τους δορυφόρους και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους περισσότερους εξ αυτών να προέρχονται από το Τέξας και να αφορούν διαρροή 5,5 τόνων μεθανίου την ώρα – μέγεθος αντίστοιχο της εκπομπής μεθανίου από ένα εκατομμύριο ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα τύπου SUV.

Η Βενεζουέλα με πέντε διαρροές και το Ιράν με άλλες τρεις θεωρούν επίσης από τους μεγαλύτερους ρυπαντές με μεθάνιο στον κόσμο σε επίπεδο κρατών.

Το Stop Methane Project ανέλυσε επίσης καπνούς από χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, όπου τα σάπια οργανικά απόβλητα μπορούν να απελευθερώσουν τεράστιες ποσότητες μεθανίου όταν δεν διαχειρίζονται σωστά. Οι χειρότερες τοποθεσίες εκτείνονται σε όλο τον κόσμο, από την Τουρκία έως την Αλγερία και από τη Μαλαισία έως τις ΗΠΑ.

To slow global warming, methane emissions must be reduced by at least 30% this decade, but emissions remain high.



UNEP’s Methane Alert & Response System uses satellites to alert governments and companies of major leaks in real time.



See how: https://t.co/74iPWxlCtS pic.twitter.com/7EJVrWbG37 — UN Environment Programme (@UNEP) July 31, 2025

Σημαντικός παράγοντας της κλιματικής κρίσης

Αυτήν τη στιγμή, οι εκπομπές μεθανίου εκτιμάται ότι προκαλούν το 25% της παγκόσμιας ανόδου της θερμοκρασίας και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχει σημειωθεί μια «τρομακτική» αύξηση από το 2007. Μάλιστα, προειδοποιούν ότι αυτή η αύξηση ενέχει σοβαρό κίνδυνο να προκαλέσει καταστροφικά σημεία καμπής για το κλίμα.

Ωστόσο, η μείωση των εκπομπών μεθανίου έχει ταχύτατο αντίκτυπο, επειδή το αέριο απομακρύνεται φυσικά από την ατμόσφαιρα πολύ πιο γρήγορα από το διοξείδιο του άνθρακα. Ορισμένοι ειδικοί αποκαλούν τη μείωση του μεθανίου «φρένο έκτακτης ανάγκης» για το κλίμα.

Φυσικά, το πιο ανησυχητικό στοιχείο σε όλη αυτήν την κατάσταση είναι το γεγονός ότι αυτές οι εκπομπές μεθανίου προέρχονται απλώς από κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις και θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να είχαν αποφευχθεί με μία απλή βελτίωση των υποδομών.