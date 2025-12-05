Το τραμ των Χριστουγέννων: Kυκλοφορεί στην Αθήνα και φέρνει τη μαγεία στους δρόμους της πόλης

Η Αθήνα έχει ήδη μπει σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με στολισμένους δρόμους και βιτρίνες, ενώ, το απόγευμα της προηγούμενης Πέμπτης άναψε επίσημα το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, σηματοδοτώντας με λαμπερό τρόπο την έναρξη της γιορτινής περιόδου.

Εκτός όμως από τον «σταθερό» στολισμό υπάρχει και ο «κινητός» στολισμός της πόλης, με ιδιοκτήτες ΙΧ, αλλά και ορισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς να μεταδίδουν το εορταστικό κλίμα είτε πάνω σε τέσσερις ρόδες, είτε πάνω σε ράγες.

Συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral στο διαδίκτυο ένα τραμ που κυκλοφορεί στολισμένο με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μεταφέροντας το πνεύμα των Χριστουγέννων στους επιβάτες. Πρόκειται για το τραμ της γραμμής 6 που εκτελεί το δρομολόγιο Πικροδάφνη-Σύνταγμα.

Φέτος, μάλιστα, εκτός από τα αμέτρητα λαμπάκια «φόρεσε» φιόγκους και γιρλάντες κάνοντας αισθητή την παρουσία του στις περιοχές που διασχίζει.

Το αποτέλεσμα δίνει έναν διαφορετικό τόνο στη σκληρή πραγματικότητα που καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πολίτες που κινούνται στους μποτιλιαρισμένους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Μάλιστα η συμφόρηση αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες, καθώς το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ξεκινά την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Δείτε βίντεο: