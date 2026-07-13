Έρευνα-καμπανάκι: Οι φυσικές καταστροφές αφήνουν βαθιές πληγές σε σπίτια, ανθρώπους και κοινότητες

Νέα έρευνα του έργου «Helping Homes», που πραγματοποιήθηκε σε πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες «Ντάνιελ» και στο Αρκαλοχώρι Κρήτης μετά τον σεισμό, αναδεικνύει τις μακροχρόνιες κοινωνικές, ψυχολογικές και στεγαστικές επιπτώσεις που αφήνουν οι φυσικές καταστροφές. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η απώλεια της κατοικίας αποτελεί βασικό παράγοντα αποσταθεροποίησης της καθημερινότητας, επηρεάζοντας έντονα το αίσθημα ασφάλειας και τη συνέχεια της ζωής των πληγέντων.

Νέοι φεύγουν, ηλικιωμένοι φοβούνται ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ

Καταγράφει ότι η παρατεταμένη παραμονή σε προσωρινές συνθήκες διαβίωσης, όπως οικίσκοι, φιλοξενία ή μερικώς κατεστραμμένες κατοικίες, αποδυναμώνει σταδιακά την κοινωνική ανθεκτικότητα.

Παράλληλα, οι νεότεροι εμφανίζουν αυξημένη τάση να εγκαταλείψουν τις πληγείσες περιοχές αναζητώντας μεγαλύτερη ασφάλεια στα αστικά κέντρα, ενώ οι ηλικιωμένοι βιώνουν εντονότερα το αίσθημα εγκατάλειψης και εκφράζουν φόβο ότι δεν θα επιστρέψουν ποτέ στο σπίτι τους.

Το «σπίτι» είναι κάτι περισσότερο από τέσσερις τοίχους

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το «σπίτι» δεν ταυτίζεται απλώς με την κατοικία. Για τους περισσότερους πληγέντες συνδέεται με τις οικογενειακές μνήμες, τις προσωπικές στιγμές και το αίσθημα ασφάλειας, στοιχεία που δεν αποκαθίστανται ακόμη κι όταν εξασφαλιστεί μια προσωρινή στέγη.

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Μετά την καταστροφή, προτεραιότητα η ασφάλεια και όχι τα τετραγωνικά

Η εμπειρία των φυσικών καταστροφών φαίνεται πως αλλάζει ακόμη και τις προτεραιότητες των πολιτών για το μέλλον. Αντί για μεγαλύτερες κατοικίες, οι περισσότεροι δηλώνουν ότι επιθυμούν μικρότερα, λειτουργικά και κυρίως ασφαλή σπίτια, σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν στα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το ψυχικό τραύμα παραμένει χρόνια μετά τη φυσική καταστροφή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ψυχική υγεία των πληγέντων. Όπως καταγράφεται στην έρευνα, ο φόβος, η ανασφάλεια και το τραύμα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην καθημερινότητά τους ακόμη και χρόνια μετά τις καταστροφές, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για μακροχρόνια ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών.