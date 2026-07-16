Το «τρένο της μεγάλης φυγής» στο ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός και οι Μπάρκας-Βέττα μετά την Τσαπανίδου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η «αιμορραγία» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίς το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η βουλευτής Επικρατείας Πόπη Τσαπανίδου, ενώ ακολούθως τον ίδιο δρόμο επέλεξαν και οι Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα.



Ο βουλευτής Πρεβέζης και η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ απέστειλαν πριν από λίγα λεπτά επιστολές ανεξαρτητοποίησης στον πρόεδρο του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη.



Τις προηγούμενες ημέρες είχαν οδηγηθεί στην έξοδο οι Κατερίνα Νοτοπούλου και Γιώργος Καραμέρος που παρέδωσαν την έδρα, ο Συμεών Κεδίκογλου που ανακοίνωσε πως παραιτείται του βουλευτικού αξιώματος, καθώς και οι Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη που ανεξαρτητοποιήθηκαν.



Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ήδη τέταρτο κόμμα στην κοινοβουλευτική κατάταξη (στις εκλογές του ‘23 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές) ενώ κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη και πίσω από την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.



Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί, είναι το γεγονός ότι η συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενεργειακή μετάβαση η οποία είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ακυρώθηκε, προφανώς ελλείψει βουλευτών να την αναπτύξουν.