Το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ το 2025

Το 2025 ήταν η τρίτη θερμότερη χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ στον πλανήτη, πλησιάζοντας στο επίπεδο των προηγούμενων ρεκόρ, το 2024 και το 2023, ανακοίνωσαν χωριστά σήμερα τόσο το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, όσο και το αμερικανικό ινστιτούτο Berkeley Earth.

Για πρώτη φορά, ο μέσος όρος των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της Γης τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασε κατά πάνω από 1,5° Κελσίου το επίπεδο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900), που ήταν ο πιο φιλόδοξος στόχος της συμφωνίας του Παρισιού, που υιοθετήθηκε πριν από μια δεκαετία, για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Οι κλιματολόγοι θεωρούν πλέον αναπόφευκτο ότι το όριο αυτό θα ξεπεραστεί με διάρκεια, με τίμημα ολοένα πιο συχνούς και μεγάλης διάρκειας καύσωνες και σφοδρότερα, καταστροφικότερα και φονικότερα ακραία φαινόμενα.

Η δεύτερη θερμότερη χρονιά για την Ελλάδα

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη χώρα μας, το 2025 ήταν η δεύτερη θερμότερη χρονιά στα χρονικά των καταγραφών, τουλάχιστον από το 1890, όπως αναφέρει η επιστημονική ομάδα του climatebook.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα που ανέλυσε η επιστημονική ομάδα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους. Πιο συγκεκριμένα, 262 από τις 365 ημέρες του 2025 καταγράφηκαν με θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Παράλληλα όπως σημειώνεται, το 2025 καταγράφηκε ως ένα από τα θερμότερα έτη παγκοσμίως και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη συνεχιζόμενη τάση αύξησης της θερμοκρασίας.