Το τρομερό βίντεο AI για το Νορβηγία - Αγγλία με τον Χάαλαντ ως Βίκινγκ και τον Κέιν ως ιππότη

Η αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία είναι από τις πιο αναμενόμενες μάχες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι οι δημιουργοί των βίντεο τεχνητής νοημοσύνης έχουν... ξεσαλώσει.

Συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα απίθανο βίντεο στα social media, που είναι AI την... απόβαση των Βίκινγκ ποδοσφαιριστών της εθνικής Νορβηγίας σε αγγλικά εδάφη με σκοπό να καταλάβουν ένα κάστρο, το οποίο υπερασπίζεται ο ιππότης Χάρι Κέιν με τους Άγγλους διεθνείς.

Αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και ο δημιουργός θα πρέπει να πάρει όλα τα συγχαρητήρια. Απολαύστε το.