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Το τρομερό βίντεο AI για το Νορβηγία - Αγγλία με τον Χάαλαντ ως Βίκινγκ και τον Κέιν ως ιππότη

Πλέον οι δημιουργοί των βίντεο τεχνητής νοημοσύνης έχουν... ξεφύγει, όμως στην προκειμένη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

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Η αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Αγγλία είναι από τις πιο αναμενόμενες μάχες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι οι δημιουργοί των βίντεο τεχνητής νοημοσύνης έχουν... ξεσαλώσει.

Συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα απίθανο βίντεο στα social media, που είναι AI την... απόβαση των Βίκινγκ ποδοσφαιριστών της εθνικής Νορβηγίας σε αγγλικά εδάφη με σκοπό να καταλάβουν ένα κάστρο, το οποίο υπερασπίζεται ο ιππότης Χάρι Κέιν με τους Άγγλους διεθνείς.

Αδιαμφισβήτητα το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και ο δημιουργός θα πρέπει να πάρει όλα τα συγχαρητήρια. Απολαύστε το.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Νορβηγία Εθνική Αγγλίας Έρλινγκ Χάαλαντ Χάρι Κέιν

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