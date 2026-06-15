Το Trump Mobile T1 αποδεικνύεται πως είναι απλά ένα καμουφλαρισμένο μοντέλο της HTC

Η αποσυναρμολόγηση του Trump Mobile T1 από την ιστοσελίδα iFixit (που ειδικεύεται σε αυτό το θέμα) αποκάλυψε ότι το… πατριωτικό smartphone του Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι παρά ένα σχεδόν ανέγγιχτο HTC U24 Pro που έχει κυκλοφορήσει δύο χρόνια πριν, βαμμένο χρυσό και με ελάχιστες αλλαγές. Η διαπίστωση αυτή εκθέτει τόσο το αφήγημα περί «αμερικανικού σχεδιασμού» όσο και τις προσδοκίες για μια πραγματικά ξεχωριστή συσκευή σε μία ήδη υπερκορεσμένη αγορά.



Από το «Made in USA» στο… HTC U24 Pro

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης, δημοσιογράφοι τεχνολογίας αμφισβητούσαν αν το Trump Mobile T1 ήταν όντως ένα νέο smartphone. Η iFixit, σε πρόσφατο teardown που έκανε, επιβεβαίωσε πλέον ότι η συσκευή είναι πρακτικά ένα HTC U24 Pro (το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δύο χρόνια ως mid range Android) με ελάχιστες παρεμβάσεις στο hardware.

Η αποσυναρμολόγηση έδειξε ότι ακόμη και η αντικατάσταση της μητρικής πλακέτας του T1 με μία από ένα κανονικό U24 Pro λειτούργησε χωρίς ασυμβατότητες, επιβεβαιώνοντας πως ολόκληρη η πλατφόρμα είναι ουσιαστικά ταυτόσημη. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη «σκληρή» ρητορική του Τραμπ ενάντια στην Κίνα, το κινητό που φέρει το όνομά του δεν είναι μόνο κατασκευασμένο εκεί, αλλά και σχεδιασμένο εξ ολοκλήρου πάνω σε ένα κινεζικό μοντέλο.



Τι βρήκε η iFixit στο εσωτερικό

Σύμφωνα με την ομάδα της iFixit, οι διαφορές ανάμεσα στο Trump Phone και το HTC U24 Pro περιορίζονται σε λεπτομέρειες όπως ένα μακρύτερο flex cable, μικρές αλλαγές στη γρίλια του ηχείου και την διάταξη των οπών στο πίσω μέρος της συσκευής. «Όλα είναι ίδια, εκτός από το pattern στις τρύπες του καλύμματος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο τεχνικός Shahram Mokhtari. Ο Mokhtari εκτιμά ότι η ομάδα της Trump Mobile ήθελε αρχικά κάτι μοναδικό σε επίπεδο σχεδίασης, αλλά κατέληξε να συμβιβαστεί με ό,τι ήταν εφικτό σε πιεσμένα χρονοδιαγράμματα. Οι παρεμβάσεις περιορίστηκαν τελικά σε ένα φτηνό χρυσό φινίρισμα στο πίσω καπάκι και μία μετακίνηση του LED flash, επιλογές που δύσκολα στηρίζουν το αφήγημα περί «αμερικανικού σχεδιασμού».



Το αφήγημα του «American Proud design»

Στα πρώτα στάδια του marketing, το Trump Mobile T1 παρουσιαζόταν ως τηλέφωνο «εξολοκλήρου κατασκευασμένο στις ΗΠΑ», με έμφαση στο πατριωτικό αφήγημα και την αποδέσμευση από κινεζική παραγωγή. Ωστόσο, η επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας άλλαξε διακριτικά τη διατύπωση τον Ιανουάριο, μιλώντας πλέον για «American proud design». Η αποσυναρμολόγηση της iFixit δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας: τόσο το design όσο και η προέλευση των περισσότερων εξαρτημάτων είναι κινεζικά, με το Trump Phone να είναι στην πράξη ένα rebrand συσκευής της HTC. «Αν συνδυάσεις όλα αυτά, δεν έχεις ένα ‘American Proud Design’, αλλά ένα τηλέφωνο σχεδιασμένο στην Κίνα, φτιαγμένο στην Κίνα, με τα περισσότερα parts από την Κίνα», σημειώνει σκωπτικά ο Mokhtari.



Καθυστερήσεις και προ-παραγγελίες

Πέρα από την τεχνική εικόνα, η Trump Mobile έχει δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την εμπορική διάθεση της συσκευής. Η εταιρεία πέρασε πάνω από έναν χρόνο μεταθέτοντας συνεχώς τα χρονοδιαγράμματα, την ώρα που πελάτες που είχαν καταβάλει προκαταβολή 100 δολαρίων και ζητούσαν απαντήσεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αποκαλύφθηκε, μέσω διαρροής δεδομένων, ότι ο πραγματικός στόχος πωλήσεων είναι περί τις 30.000 συσκευές, αριθμός που απέχει δραματικά από τις 600.000 προπαραγγελίες που ισχυριζόταν δημόσια η εταιρεία.



Η πολιτική διάσταση και οι αντιδράσεις

Η αντίφαση ανάμεσα στο πολιτικό αφήγημα του Τραμπ περί οικονομικού πολέμου με την Κίνα και στο γεγονός ότι το δικό του smartphone είναι εξ ολοκλήρου κινεζικό δεν πέρασε απαρατήρητη από σχολιαστές και αναλυτές. Η iFixit σχολιάζει σκωπτικά ότι, παρά τις αναφορές για την «αμερικανική υπερηφάνεια», το teardown δεν κατάφερε να «ξυπνήσει» κανένα αντίστοιχο αίσθημα στους τεχνικούς που εξέτασαν τη συσκευή. Για την ώρα, το Trump Mobile T1 μοιάζει περισσότερο με ένα case study πολιτικού branding πάνω σε μια έτοιμη συσκευή της μεσαίας κατηγορίας, παρά με πραγματικό τεχνολογικό προϊόν που μπορεί να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό. Και η αποσυναρμολόγηση της iFixit απλώς επιβεβαιώνει το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που υποσχέθηκε το marketing και σε αυτό που τελικά παραδίδει το hardware.