Το τρυφερό βίντεο της ΕΛΑΣ για τη Γιορτή της Μητέρας - Το «έγκλημα», ο «ένοχος» και η ποινή

Με έναν πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο επέλεξε η Ελληνική Αστυνομία να στείλει το δικό της μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media, γεμάτο τρυφερότητα και αγάπη.

Το βίντεο της ΕΛΑΣ ξεκινά σαν σκηνή από αστυνομική σειρά ή ταινία μυστηρίου, με μία αστυνομικό να εισέρχεται σε σπίτι όπου επικρατεί απόλυτη ακαταστασία, δίνοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται μπροστά σε… σκηνή εγκλήματος.

🫶Μια μεγάλη αγκαλιά για όλες τις μαμάδες.👩‍🍼 Χρόνια πολλά!!!#mothersday pic.twitter.com/Tx4KBb35IH — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) May 10, 2026

«Βρέθηκε ο δράστης;»

Στο σύντομο βίντεο, η αστυνομικός συνομιλεί με έναν συνάδελφό της και τον ρωτά αν έχει εντοπιστεί ο δράστης πίσω από το χάος που επικρατεί μέσα στο σπίτι.

Η απάντηση έρχεται αμέσως, με τον αστυνομικό να της δείχνει τον «ένοχο», ενώ στη συνέχεια η ίδια ρωτά αν υπάρχει ομολογία.

Η ανατροπή έρχεται στο τέλος του βίντεο, όπου αποκαλύπτεται ο πραγματικός «δράστης», σε ένα χιουμοριστικό αλλά και τρυφερό μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες.

Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τις μητέρες

Με το βίντεο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε να τιμήσει τη Γιορτή της Μητέρας με έναν σύγχρονο και viral τρόπο, αξιοποιώντας τη γλώσσα των social media και το χιούμορ.

Τα τελευταία χρόνια η Αστυνομία αξιοποιεί όλο και πιο συχνά τα social media για να επικοινωνεί με τους πολίτες, μέσα από ενημερωτικά αλλά και πιο ανάλαφρα βίντεο με κοινωνικά μηνύματα.

Το νέο βίντεο για τη Γιορτή της Μητέρας φαίνεται πως πέτυχε ακριβώς αυτό: να συνδυάσει χιούμορ, συναίσθημα και καθημερινές οικογενειακές στιγμές, κερδίζοντας γρήγορα το ενδιαφέρον του διαδικτύου.

