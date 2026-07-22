Φαμπίνιο: Ο χαφ των τίτλων που «γλυκοιτάζει» ο Ολυμπιακός - Τι φέρνει στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε αρκετές μεταγραφικές «βόμβες». Μερικά από τα μεγάλα «μπαμ» είναι αυτά των Χάμες Ροντρίγκες και του Βραζιλιάνου αριστερού μπακ, Μαρσέλο. Μια ακόμα «βόμβα» είναι έτοιμη να σκάσει και ο Ολυμπιακός τσεκάρει πολύ «ζεστά» την περίπτωση του 32 χρονου μέσου, Φαμπίνιο.

Ποιος είναι όμως ο Φαμπίνιο, που ενδιαφέρει πολύ τους «ερυθρόλευκους»;

Ο Φαμπίνιο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η απόσπαση της υπογραφής του. Τώρα μένει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ και οι Πειραιώτες αυτή την φορά θέλουν να αρπάξουν την ευκαιρία από τα μαλλιά και να «δέσουν» τον Βραζιλιάνο μέσο στο λιμάνι.

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Το «βαρόμετρο» της μεσαίας γραμμής που έχει στο «ρεπερτόριο» του και το γκολ

Ο πρώην μέσος της Λίβερπουλ, είναι ένα «μηχανάκι» του κέντρου καθώς μπορεί εύκολα να παίξει στις θέσεις «6» και «8». Παράλληλα μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς μπορεί να οργανώσει το κέντρο την στιγμή που η υπόλοιπη ομάδα είναι αφοσιωμένη στο pressing που θέλει ο Βάσκος τεχνικός. Επίσης έχει εντάξει στο παιχνίδι του την κάθετη πάσα που μπορεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, αλλά και το «ρεπερτόριο» του εμπεριέχει και το γκολ καθώς, μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός από απόσταση με μακρινά σουτ έξω από την περιοχή.

Το στατιστικό αυτό αποδεικνύεται και από τις γεμάτες του σεζόν σε Αγγλία και Γαλλία με τα χρώματα των Λίβερπουλ και Μονακό.

Ο «αντι - Ιμπόρα» των 45 εκατομμυρίων

Ο Βραζιλιάνος μέσος που συνδέεται με τον Ολυμπιακό, διένυσε μια εξαιρετική σεζόν με την Μονακό το 2018. Οι εμφανίσεις του εξαργυρώθηκαν με μια σπουδαία μεταγραφή στην Λίβερπουλ αξίας 45 εκατομμυρίων ευρώ. Αν μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με κάποιον κεντρικό μέσο των Πειραιωτών, θα τον παρομοιάζαμε με τον Ιμπόρα καθώς έχουν περίπου το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Και οι δύο οργανώνουν το κέντρο της ομάδας, ενώ βρίσκονται «παντού» στο γήπεδο, βοηθώντας στην ανάπτυξη αλλά και στην άμυνα.

Τι «εστί» Φαμπίνιο - Το «βαρύ» βιογραφικό του

Ο Βραζιλιάνος μέσος στα 32 του χρόνια, έχει καταγράψει μια αξιοσημείωτη ποδοσφαιρική πορεία. Αυτή ξεκίνησε από την γενέτειρα του και πιο συγκεκριμένα το 2012 στην ομάδα της Φλουμινένσε. Ο επόμενος χρόνος τον βρήκε στην Ισπανία και την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί καθώς έπαιξε μόλις μία φορά με τα χρώματα της «Βασίλισσας». Έτσι ο ύψους 1.88 μέσος κατευθύνθηκε στο Γαλλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Μονακό(2013-2018), όπου απέδειξε την αξία του καθώς σε 167 συμμετοχές σημείωσε 23 τέρματα. Από εκεί και έπειτα η Λίβερπουλ τον έντυσε στα κόκκινα για 5 χρόνια (2018-2023). Η μεταγραφή αυτή αποδείχθηκε «χρυσάφι» για την καριέρα του Φαμπίνιο, αφού με τους «Reds», σήκωσε ένα πρωτάθλημα (2020) αλλά και ένα Τσάμπιονς Λιγκ (2019). Φτάνουμε στο σήμερα και στην Σαουδική Αραβία, όπου μένει ελεύθερος από την ομάδα της Αλ Ιτιχάντ. Με τα χρώματα της διένυσε 3 σεζόν (2023-2026) όπου σε 81 συμμετοχές κατέγραψε 4 γκολ, ενώ στέφθηκε πρωταθλητής Σαουδικής Αραβίας το 2024.