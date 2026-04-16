Το «βαρύ» παρελθόν με ναρκωτικά του αρσιβαρίστα που κατηγορείται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει το παρελθόν των τριών ανδρών που εμπλέκονται στον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, με τη δικογραφία να αποκαλύπτει πως πρόκειται για πρόσωπα ήδη γνωστά στις διωκτικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η εμπειρία τους στον κόσμο της παρανομίας φαίνεται πως καθόρισε και την ψυχρή στάση τους μετά την κατάρρευση της κοπέλας, καθώςαντί για την άμεση παροχή βοήθειας, έθεσαν σε εφαρμογή ένα οργανωμένο σχέδιο εξαφάνισης στοιχείων και παραπλάνησης των διασωστών.

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση αναδεικνύεται ο πρώην αρσιβαρίστας Γ.Ε, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφίαήταν ο άνθρωπος που προμήθευσε την κοκαΐνη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.Ο 26χρονος χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως πρόσωπο με «πλούσια» δραστηριότητα στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η δικογραφία σημειώνει πως ο 26χρονος δεν περιορίστηκε σε μία μόνο παράδοση, αλλά επέστρεψε στο δωμάτιο για να προμηθεύσει τη θανούσα με επιπλέον ποσότητα ναρκωτικών, όταν εκείνη το ζήτησε.

Από τον πρωταθλητισμό στην παρανομία

Ο Γ.Ε υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της άρσης βαρών. Γεννημένος το 2000, από μικρός κέρδιζε μετάλλια και διακρίσεις. Μόλις στα 17 του αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και 2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στην Ταϊλάνδη. Από τότε που εγκατέλειψε τον αθλητισμό στα 19, έχει απασχολήσει μέσα σε μία εξαετία 9 φορές τρία διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, έχοντας κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλές, φθορές ξένης ιδιοκτησίας και απείθεια.



Τον Μάιο του 2023, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συλληφθεί για κατοχή ακατέργαστης κάνναβης, με τη μητέρα του πάντως να λέει στο Mega πως ο γιος της δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και γι’ αυτό θεωρεί αδύνατο να είχε κάνει χρήση και το μοιραίο βράδυ. Η ομοσπονδία της άρσης βαρών με ανακοίνωση έσπευσε να διευκρινίσει πως ο 26χρονος δεν είναι εν ενεργεία αθλητής ούτε διαθέτει αθλητικό δελτίο.

Οι άλλοι δύο

Δίπλα του, ο VΖ, 22 ετών, εμφανίζεται ως ο στενός συνεργάτης που συνέδραμε στη μεταφορά της αναίσθητης κοπέλας έξω από το κατάλυμα. Η στάση του κατά την άφιξη του ΕΚΑΒ, όπου μαζί με τον Γ.Ε ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι δεν γνώριζαν τη Μυρτώ, καταδεικνύει μια κοινή γραμμή πλεύσης με σκοπό την αποφυγή των ποινικών συνεπειών.

Ο τρίτος της παρέας, ο Ο.Σ 23 ετών, αν και διατηρούσε φιλική σχέση με τη Μυρτώ, λειτούργησε ως ο «σύνδεσμος» για την προμήθεια των ουσιών.

Η δικογραφία του αποδίδει τον ρόλο του «καθαριστή», καθώς ήταν αυτός που παρέμεινε στο δωμάτιο 10 για να εξαφανίσει αποτυπώματα και βιολογικό υλικό, ενώ παράλληλα απέκρυψε το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης σε μια καφετέρια για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η ποινική δίωξη

Σε βάρος των τριών ανδρών έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της Έκθεσης (άρθρο 306 παρ. 2 Π.Κ.), ενώ ο 26χρονος και ο 23χρονος βαρύνονται επιπλέον με παραβάσεις του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών (Ν. 4139/2013). Η οργανωμένη δράση τους και η προσπάθεια συγκάλυψης, όπως περιγράφεται στα έγγραφα της αστυνομίας, επιβαρύνουν τη θέση τους, καθώς αποδεικνύουν πως λειτούργησαν «από κοινού και οργανωμένα, έχοντας συγκεκριμένους ρόλους».