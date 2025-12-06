Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Απόστολου Γκλέτσου σε Ρέμο-Μάστορα - «Δεν θα ξαναγαπήσω»

Είναι από τους άντρες που κάθε φορά που ανεβαίνουν στην πίστα προκαλούν έναν μικρό «σεισμό». Κι αυτό έκανε ακόμη μία φορά ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου 2025 βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο ΝΟΧ, εκεί όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα.



Μόλις ο Χρήστος Μάστορας ερμήνευσε το τραγούδι του αξέχαστου Στέλιου Καζαντζίδη «Δεν θα ξαναγαπήσω», ο γοητευτικός ηθοποιός ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, με τόνους λουλούδια στα πόδια του και με τον τραγουδιστή να υποκλίνεται μπροστά του και να τον χειροκροτεί.



Φορώντας ένα απλό τζιν και ένα μαύρο σακάκι, ο Απόστολος Γκλέτσος «έριξε τις στροφές του» στην πίστα, ενώ οι θαμώνες του νυχτερινού κέντρου συνόδευαν το χορευτικό του με χειροκροτήματα.