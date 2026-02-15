Το βαρύ ζεϊμπέκικο του Βασίλη Μπισμπίκη σε γνωστή ταβέρνα - Τραγουδούσε και η Δέσποινα Βανδή

Με ιδιαίτερο τρόπο γιόρτασαν ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέπσοινα Βανδή την Τσικνοπέμπτη αφού βρέθηκαν με φίλους σε γνωστό μαγαζί.

Ωστόσο, τα βλέμματα όλων τράβηξε πάνω του ο γνωστός ηθοποιός καθώς σε κάποια στιγμή σηκώθηκε να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο. Συγκεκριμένα, μαζί με πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σηκώθηκαν και στήθηκαν στο κέντρο της σκηνής, χαρίζοντας στους θαμώνες ένα σπάνιο στιγμιότυπο υπό τους ήχους του Βασίλη Τσιτσάνη. Αμφότεροι χόρεψαν υπό τους ήχους του ιστορικού τραγουδιού «το Καράβι από την Περσία» με το κοινό να τους χειροκροτεί.

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Βανδή δεν μπόρεσε να αντισταθεί και πήρε το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει δικά της τραγούδια αλλά και άλλων ερμηνευτών.

Όπως είναι φυσικό, η αντίδραση του κοινού ήταν ιδιαίτερα θερμή κάτι που έχει απαθανατιστεί σε βίντεο. Φίλοι και θαμώνες, ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή, χειροκρότησαν τους δύο άνδρες, συνοδεύοντας τον χορό τους τραγουδώντας τους στίχους του.