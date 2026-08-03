LIFE Καθαριότητα

Το βήμα που πολλοί παραλείπουν μετά το σφουγγάρισμα και βελτιώνει το αποτέλεσμα

Ένα σύντομο σκούπισμα μετά το σφουγγάρισμα μπορεί να απομακρύνει τα υπολείμματα που εμφανίζονται όταν στεγνώσει το πάτωμα.

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Οι περισσότεροι καθαρίζουν το πάτωμα με τον ίδιο τρόπο: πρώτα απομακρύνουν τη σκόνη με σκούπα ή ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια σφουγγαρίζουν. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί στον οικιακό καθαρισμό επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα επιπλέον βήμα που μπορεί να βοηθήσει ώστε το δάπεδο να δείχνει πραγματικά καθαρό όταν στεγνώσει. Κατά τη διάρκεια του σφουγγαρίσματος ή όσο το πάτωμα στεγνώνει, είναι εύκολο να καταλήξουν ξανά στην επιφάνεια χνούδια, τρίχες, σκόνη ή υπολείμματα από τη σφουγγαρίστρα και το νερό. Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια συχνά γίνονται πιο ορατά όταν εξατμιστεί η υγρασία, αφήνοντας το πάτωμα λιγότερο καθαρό απ’ όσο φαίνεται αρχικά. 

Δες γιατί οι ειδικοί προτείνουν αυτό το απλό βήμα και πώς μπορεί να κάνει το πάτωμά σου να δείχνει πιο καθαρό για περισσότερη ώρα.

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