Το «βίντεο» άναψε φωτιές: Ο Ανεξάρτητος Φορέας, η κρίση εμπιστοσύνης και οι παραιτήσεις στην Κύπρο

«Φωτιές» άναψε στην Κύπρο το επίμαχο βίντεο και ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα θέμα που μέχρι πρότινος κινούνταν χαμηλά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Φορέας βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, με ερωτήματα για τη λειτουργία του, τη διαχείριση των εισφορών και τις σχέσεις του με την εξουσία να κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο.



Το βίντεο λειτούργησε ως σπίθα. Δεν χρειάστηκαν αποδείξεις παρανομίας για να ξεσπάσει η κρίση, αρκούσε η αίσθηση ότι ένας θεσμός κοινωνικής στήριξης συνδέεται –έστω και έμμεσα– με πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματικά συμφέροντα. Και σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά την έλλειψη διαφάνειας, η καχυποψία εξαπλώνεται γρήγορα.

Στο κέντρο της καταιγίδας βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έκανε λόγο για «στιγμή κρίσης», αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι η υπόθεση ξεπερνά τα όρια μιας απλής πολιτικής αντιπαράθεσης και αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της θεσμικής αξιοπιστίας.

Το πρωί της Δευτέρας ο Διευθυντής του Γραφείου του Κύπριου προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο υπέβαλε την παραίτησή του. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αποδεχόμενος την παραίτηση την χαρακτήρισε ν «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».



«Είναι μια στιγμή κρίσης»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Δευτέρας (12/1) του σχετικά με την υπόθεση, χαρακτήρισε την κατάσταση «στιγμή κρίσης» και τόνισε ότι εκλαμβάνει σοβαρά τις αντιδράσεις. Δήλωσε επίσης ότι εξετάζονται όλα τα εργαλεία που έχει το κράτος για διερεύνηση των ισχυρισμών και ότι είναι θετικός στη διαφάνεια που επιτρέπει η νομοθεσία, υπονοώντας ότι είναι έτοιμος για δημοσιοποίηση στοιχείων αν το απαιτεί ο νόμος.

Ωστόσο, η αντίδραση της κυβέρνησης, μέχρι στιγμής, δεν έχει καθησυχάσει πλήρως τους επικριτές. Κάποιοι τη βλέπουν ως προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς, ενώ άλλοι ζητούν πιο αποφασιστικά βήματα για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην πολιτική και θεσμική λειτουργία του Φορέα.

Το βίντεο που άναψε φωτιές

Τι πυροδότησε πρακτικά τον σάλο; Κυκλοφόρησε στα social media ένα επικίνδυνα αμφιλεγόμενο βίντεο που φέρεται να εμπλέκει τον κύριο κορμό της κυβέρνησης , συμπεριλαμβανομένου υψηλόβαθμων συνεργατών του Προέδρου, σε συζητήσεις με επιχειρηματίες για μεγάλης αξίας εισφορές/χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με τον ΑΦΚΣ. Αυτές οι συνομιλίες περιγράφονται από ορισμένους ως «προσπάθεια σύνδεσης χρημάτων με επιρροές» ή «παραβιάσεις κανόνων χρηματοδότησης».



Το βίντεο δεν παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν εγκληματική πράξη· όμως, η δημοσιοποίησή του είχε ήδη αποτέλεσμα αλυσιδωτών αντιδράσεων σε πολιτικό επίπεδο.

Η παραίτηση της πρώτης κυρίας

Η πρώτη «φωτιά» ήρθε όταν η Φιλίππα Καρσερά, σύζυγος του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε την παραίτησή της από την επιτροπή του ΑΦΚΣ. Η κα Καρσερά κατήγγειλε «ανελέητες επιθέσεις» και «ψευδείς κατηγορίες» στις οποίες εκτέθηκε προσωπικά και οικογενειακά. Τόνισε ότι η εμπλοκή της στο Φορέα χρησιμοποιήθηκε ως «πρόσχημα» για να πλήξει το κύρος της και της οικογένειάς της.



Παράλληλα, έχει σημειωθεί εντονότατη πολιτική αντιπαράθεση:

Το ΑΚΕΛ και άλλα κόμματα έχουν ζητήσει τη διαγραφή ή την κατάργηση του Φορέα, προβάλλοντας έντονα ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία.

Υπάρχουν πιέσεις για δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών και πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία του.

Τι είναι ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης

Ο ΑΦΚΣ ιδρύθηκε το 2015 και λειτουργεί ως ένα νομικό σχήμα που συγκεντρώνει ιδιωτικές συνεισφορές (δωρεές/εισφορές) για κοινωνικές δράσεις, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πόροι του διαχειρίζονται μέσω του Γενικού Λογιστή του Κράτους και, τουλάχιστον σε επίπεδο νομοθεσίας, δεν έχουν φορολογική επιβάρυνση.



Η επίσημη λειτουργία του Φορέα είχε μέχρι σήμερα ελάχιστη δημοσιότητα πέρα από ειδικούς κύκλους, αλλά αυτό άλλαξε ριζικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Κύπρο

Ό,τι κι αν προκύψει τελικά από τις έρευνες και τις συνεχιζόμενες αντιπαραθέσεις, η υπόθεση ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου. Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης έχει γίνει σύμβολο μιας ευρύτερης συζήτησης για διαφάνεια, εμπιστοσύνη και χρηματοδότηση πολιτικών/κοινωνικών θεσμών. Η εμπλοκή μελών της κυβέρνησης, ακόμη και έμμεση, δεν μπορεί να μένει στο περιθώριο όταν υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι χρηματοδοτήσεις σχετίζονται με πολιτικό ή επιχειρηματικό όφελος.



Αυτή η «φωτιά» δεν μοιάζει προσωρινή. Οι αντιδράσεις έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν πολιτικό κόσμιο στην Κύπρο, με πιθανές συνέπειες και για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.