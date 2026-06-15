Βίντεο ντοκουμέντο από το ατύχημα στο Ράλλυ Δωδώνης: Η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο

Το Flash.gr φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο-ντοκουμέντο από το ατύχημα που σημειώθηκε χθες στο Ράλλυ Δωδώνης, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής «Μανολιάσα» και κατευθύνθηκε προς σημείο όπου βρίσκονταν θεατές.



Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που το όχημα χάνει τον έλεγχο και βγαίνει εκτός διαδρομής, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα 9χρονο παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο συνοδευόμενο από τον πατέρα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Διακόπηκε ο αγώνας

Μετά το συμβάν, οι διοργανωτές προχώρησαν στη διακοπή του αγώνα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή του οχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.



Για το συμβάν, η Οργανωτική Επιτροπή του «29ου ΙΚΤΕΟ Autotest Ηπειρωτικού Ράλλυ» εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για ανακριβή και υπερβολικά δημοσιεύματα που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική διάσταση των γεγονότων.



Σύμφωνα με την Επιτροπή, κατά τη διεξαγωγή της Ειδικής Διαδρομής «Μανολιάσα», αγωνιστικό όχημα εξήλθε της αγωνιστικής γραμμής, χωρίς να υπάρξει επαφή ή εμπλοκή με θεατές. Όπως αναφέρεται, από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα ανήλικο παιδί, με αμυχές και εκδορές, ενώ ενεργοποιήθηκε άμεσα ο μηχανισμός ασφαλείας και ιατρικής περίθαλψης της διοργάνωσης, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες και φρόντισε για τη διακομιδή του στο εφημερεύον νοσοκομείο.



Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση του παιδιού και επισημαίνει ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόστηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της ειδικής διαδρομής και την ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων πρωτοκόλλων.



Στην ανακοίνωσή της καλεί τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους πριν από τη δημοσίευση και να αποφεύγουν δραματοποιημένες περιγραφές που, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις για το περιστατικό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.



Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ, όπως τονίζεται, κάθε επίσημη ενημέρωση θα παρέχεται από την Οργανωτική Επιτροπή και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς.