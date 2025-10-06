Το βίντεο της Μέγκαν που εξόργισε: Με τα πόδια στο κάθισμα περνά από το σημείο που χάθηκε η Νταϊάνα

Βίντεο, που τράβηξε η ίδια η Μέγκαν Μαρκλ, τη δείχνει μέσα στο αυτοκίνητο, με τα πόδια της πάνω στο κάθισμα, την ώρα που διέσχιζε το Παρίσι, λίγα μόλις λεπτά μακριά από τη σήραγγα Pont d'Alma, όπου έχασε τη ζωή της η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μητέρα του πρίγκιπας Χάρι.



Στα πλάνα φαίνονται έξω από το παράθυρο τα αξιοθέατα της Πόλης του Φωτός, οι γέφυρες που βρίσκονται στον εμβληματικό ποταμό Σηκουάνα, όπως η Γέφυρα Αλεξάνδρου Γ΄ και η Γέφυρα των Απομάχων.

Η Μέγκαν βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας και στο βίντεο φαίνεται να κατευθύνεται προς την Pont d'Alma, η οποία βρίσκεται δίπλα στην αντίστοιχη σήραγγα όπου η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο σύντροφός της Ντόντι Φαγιέντ και ο οδηγός Ανρί Πολ πέθαναν τον Αύγουστο του 1997.



Η εμφάνισή της στο Παρίσι είναι το πρώτο της ταξίδι στην Ευρώπη από τους Αγώνες Invictus το 2023, όπου παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύζυγός της, Δούκας του Σάσεξ, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.

Η δούκισσα του Σάσσεξ παρακολούθησε την επίδειξη μόδας του οίκου Balenciaga, όπου εθεάθη με την πρώην διευθύντρια σύνταξης της Vogue, Άννα Γουίντουρ, την ηθοποιό Αν Χάθαγουεϊ και τον σκηνοθέτη Μπαζ Λούρμαν, μεταξύ άλλων.

