Το... βιολί του ο Καρέτσας: Σκόραρε για την Γκενκ απέναντι στην Άντερλεχτ (vid)

Δεν... χαμπαριάζει από ντέρμπι και δύσκολους αντιπάλους ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Το παιδί-θαύμα της Ελλάδας και της βελγικής Γκενκ αρχίζει να... ματώνει τα αντίπαλα δίχτυα, αφού πέρα από τος γνωστές δημιουργικές του αρετές βρίσκει πλέον και γκολ. Συγκεκριμένα, στο ντέρμπι της φάσης των «16» του Κυπέλλου στο Βέλγιο ο 17χρονος αστέρας έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Αυτό ήταν το 2ο τέρμα του Καρέτσα σε 23 εμφανίσεις την φετινή σεζόν, μετά από την ασύλληπτη γκολάρα που πέτυχε στο Europa League λίγες ημέρες πριν. Εκτός αυτών, ο νεαρός μεσοεπιθετικός μετρά επίσης 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων από τα μεγάλα πρωταθλήματα.

Δείτε το γκολ του Καρέτσα