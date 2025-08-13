Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στη ΔΕΘ με 15 επιχειρήσεις και 4 κλαδικούς φορείς

To Β.Ε.Α, ως το μεγαλύτερο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της χώρας, έχει καθιερώσει την επιδότηση στη ΔΕΘ, μεταξύ των πολλών ανταποδοτικών του υπηρεσιών, για την υποστήριξη των Μελών του και την προώθηση της μεταποιητικής και βιοτεχνικής δυναμικής τους.

Φέτος, είναι σε ιδιαιτέρως ευχάριστη θέση, να παρέχει σε 15 αξιόλογες επιχειρήσεις - μέλη του, με βιοτεχνική, παραγωγική δραστηριότητα και σύγχρονο επιχειρηματικό προφίλ, τον δωρεάν χώρο του εκθεσιακού περιπτέρου, από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, φιλοξενεί σε ιδιαίτερο περίπτερο, 4 κλαδικούς φορείς, με την διπλή τους ιδιότητα, προκειμένου να συμμετάσχουν από κοινού με τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Δαμίγο και την Διοίκηση του Β.Ε.Α, στις προγραμματιζόμενες συζητήσεις και συναντήσεις, με τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης, Φορείς της Πολιτείας και Επιμελητηρίων, για την καλύτερη προώθηση των θέσεων και αιτημάτων, των Μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επαγγελματιών.



Η λίστα των Εκθετών του ΒΕΑ στην 89η ΔΕΘ στο Βιοτεχνικό Περίπτερο



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – Μελισσοκομικό πάρκο

https://www.anel.gr/el/about-us

ΑΦΟΙ ΞΕΝΟΥ Ο.Ε - Ηλιακά συστήματα ενέργειας - θέρμανσης

https://www.gauzer.gr/

ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Κατασκευή αναμνηστικών, πλακετών, νομισμάτων.

https://www.farantosgifts.gr/

ΑΡΑΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΕ – Βιοτεχνία επεξεργασίας αλουμινόχαρτου

https://viohal.gr/

ΝΙΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦ. ΣΤΑΥΡΟΣ – Βιοτεχνία συνθετικών σπόγγων

https://www.spongesgloria.gr/

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ – Κατασκευή & Εμπορία Ηλεκτρονικών ειδών

https://digitechellas.eu/index.html

ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ «Ενεργειακή Συμβουλευτική Αττικής» - Υπηρεσίες Ενέργειας

«SENSEWORKS Ε.Π.Ε» - Ανάπτυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε.Π.Ε. https://www.senseworks.gr/

Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – Υπηρεσίες Πληροφορικής

https://www.omegatech.gr/el-gr/

ΦΑΝΗ Π. ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ – Παραγωγή διαφημιστικού υλικού

https://labrouli.gr/

«ΘΩΜΑΣ ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ» – Βιοτεχνία ζαχαρωδών

https://thomasloukoumia.com/

OMPHAX A.E – Παραγωγή ελαιόλαδου & κλασμάτων ελαίου

https://omphax.com/en/sample-page-2/

ΓΚΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΒΑ - Βιοτεχνία Πλαστελίνης

https://recordplasticine.gr/

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ – Βιοτεχνία συσκευασίας – εμπορία οσπρίων & ρυζιού

https://agrolisi.gr

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ – Αναλώσιμα - Αντιολισθητική θωράκιση

https://www.rcps.gr/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Η.)

https://poseh.gr/

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Β.Υ.Ε)

https://obye.gr/

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ψ.Ε.)

https://opse.gr/

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Κ.)

https://www.poetek.gr/