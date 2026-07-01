Το viral βίντεο με τη Γωγώ Τσαμπά: με φορτωτή της άδειασαν λουλούδια στη σκηνή στα Φάρσαλα!

Η Γωγώ Τσαμπά ξεκίνησε το καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, μιας και είναι η εποχή που η επαρχία γλεντάει με τα πανηγύρια. Αυτό που έκαναν την Τρίτη 30 Ιουνίου, στο Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων δεν το είχε ξαναζήσει. Ένας φορτωτής, την ώρα που ξεκινούσε το πρόγραμμα, εμφανίστηκε μπροστά στη σκηνή και άδειασε τα λουλούδια με τον κουβά του.



Ακολούθησε κύμα ενθουσιασμού στο πανηγύρι, με το βίντεο να κάνει ταχύτατα τον γύρο του διαδικτύου. Η Γωγώ Τσαμπά που φημίζεται για το ελληνικό παραδοσιακό γλέντι, δεν περίμενε να φτάσουν να τη... ραντίσουν με λουλούδια με αυτό τον τρόπο.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε το onlarissa: