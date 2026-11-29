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Οι καρέκλες των τεσσάρων coaches του The Voice of Greece συνεχίζουν να γυρίζουν και οι τηλεθεατές παραμένουν πιστοί στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ. Καθώς οι blind auditions πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους και οι ομάδες παίρνουν την τελική τους μορφή, το ενδιαφέρον του κοινού κορυφώνεται.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, το The Voice κατέκτησε την πρώτη θέση της τηλεθέασης με 17,8% στο δυναμικό κοινό και 25,3% στο γενικό σύνολο, με τα ποσοστά του να ξεπερνούν σε ορισμένα τέταρτα ακόμη και το 30%.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μάρκος Σεφερλής, με την επιθεώρηση «Άλλος για Survivor» στο MEGA, συγκεντρώνοντας 12,9% στο δυναμικό κοινό και 13,1% στο γενικό σύνολο.

Ακολούθησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με το νέο επεισόδιο του The RoadShow στον ΑΝΤ1, ενώ χαμηλές πτήσεις σημείωσε η «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά στην ΕΡΤ.

Η τηλεθέαση στην prime time

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 17,8%

Markos by Night – 12,9%

The RoadShow – 9,5%

Παρέα – 1,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 25,3%

Markos by Night – 13,1%

The RoadShow – 11,5%

Παρέα – 3,3%

Η Αναστασία Γιάμαλη επικράτησε στη μάχη του μεσημεριού

Η ενημέρωση κέρδισε την ψυχαγωγία στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββάτου, με την Αναστασία Γιάμαλη και τις «Εξελίξεις Τώρα» να οδηγούν το MEGA στην κορυφή και στα δύο κοινά.

Με φόντο την έντονη επικαιρότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ενημερωτική εκπομπή συγκέντρωσε 14,1% στο δυναμικό κοινό και 14,8% στο γενικό σύνολο, πλησιάζοντας σε τέταρτο το 20%.

Η Ναταλία Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται!» ακολούθησε στη δεύτερη θέση, με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο εκπομπές να περιορίζεται μόλις στις 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στο γενικό σύνολο.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το Weekend Live με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Εξελίξεις Τώρα – 14,1%

Καλύτερα δε γίνεται! – 11,6%

Weekend Live – 6,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Εξελίξεις Τώρα – 14,8%

Καλύτερα δε γίνεται! – 14%

Weekend Live – 10%