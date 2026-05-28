Το βουβό «Είμαι εδώ» του Ντέμη στον Τραϊανό- Δέκα μήνες πριν ο Νικολαϊδης έχασε τη σύντροφό του

Όταν οι λέξεις περισσεύουν. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος σε αυτή την εικόνα που αποτύπωσε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές της χθεσινής μέρας, στην εξόδιο ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ο φακός απαθανάτισε τον Τραϊανό Δέλλα, συντετριμμένο από την απώλεια της γυναίκας του, στην αγκαλιά του Ντέμη Νικολαίδη. Η αγκαλιά των δύο ανδρών, γεμάτη πόνο, κατανόηση και βαθιά ανθρώπινη σύνδεση. Δύο άνθρωποι που έχουν μοιραστεί μεγάλες στιγμές στα γήπεδα, συναντήθηκαν αυτή τη φορά σε μια στιγμή σιωπηλής οδύνης.

Μία εικόνα με ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος, αν θυμηθούμε ότι στα τέλη του περασμένου Αυγούστου ο Ντέμης Νικολαΐδης βίωσε την απώλεια της συντρόφου του, της 41χρονης Αλεξάνδρας Νικολαϊδη. Κι εκείνος έμεινε εκεί, δίπλα στην Αλεξάνδρα μέχρι και το τελευταίο λεπτό.

Το βλέμμα του και η αγκαλιά του στον παλιό του συμπαίκτη δεν έκρυβαν μόνο συμπαράσταση, αλλά και μία οδυνηρή πορεία, παράλληλη. Για τον Ντέμη, όμως, η απώλεια ήρθε γρηγορότερα και νωρίτερα.

Ήταν η σιωπηλή συνάντηση δύο ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να δίνεις μάχες μέχρι το τέλος, να κρατάς το χέρι του ανθρώπου σου μέσα στον πόνο και ύστερα να πρέπει να συνεχίσεις χωρίς εκείνον.