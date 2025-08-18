Το «ξεκόβει» ο Τραμπ σε Ζελένσκι: «Ξεχάστε Κριμαία και ένταξη στο ΝΑΤΟ»

Κρίσιμη ημέρα η σημερινή για τον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς αναμένεται να πραγματοποιηθεί το τετ α τετ Ζελένσκι-Τραμπ, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε την περασμένη Παρασκευή (15/8) ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λίγες ώρες πριν το τετ α τετ των ηγετών ΗΠΑ και Ουκρανίας, πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να «τερματίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία «σχεδόν αμέσως», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο η Ουκρανία να ανακτήσει τον έλεγχο της χερσονήσου της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία το 2014, όπως και να ενταχτεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι της Ουκρανίας μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία σχεδόν αμέσως, αν το θέλει, ή μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Να θυμάστε πώς άρχισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακτηθεί η Κριμαία που δόθηκε από τον Ομπάμα (πριν από 12 χρόνια, χωρίς να πέσει ούτε τουφεκιά!), και να υπάρξει ένταξη στο NATO για την Ουκρανία. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ», προεξόφλησε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά και πληκτρολογώντας όλη την πρόταση «να υπάρξει ένταξη στο NATO» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Η απάντηση Ζελένσκι: «Η ειρήνη πρέπει να έχει διάρκεια»

Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φρόντισε να στείλε το δικό του στίγμα μέσω Twitter αναφέροντας πως θέλει ο πόλεμος με τη Ρωσία να τελειώσει «γρήγορα» αλλά κατά τρόπο «αξιόπιστο», ώστε να εξασφαλιστεί «ειρήνη που θα έχει διάρκεια», μερικές ώρες πριν από τη συνάντησή του αργότερα σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, όπου ενημέρωσε πως έφθασε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μοιραζόμαστε όλοι την ισχυρή επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος γρήγορα και κατά τρόπο αξιόπιστο. Και η ειρήνη να έχει διάρκεια», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο παρόντων Ευρωπαίων ηγετών που τον υποστηρίζουν.