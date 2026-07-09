Ένα απρόοπτο περιστατικό στη διάρκεια ψαρέματος έκανε τον Μιχάλη Ιατρόπουλο να χάσει την ψυχραιμία του. Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε με σκάφος στη θάλασσα, όταν διαπίστωσε ότι στην πετονιά του είχαν πιαστεί δύο λαγοκέφαλοι, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στο Instagram, συνοδεύοντάς το με μια λεζάντα που δεν έκρυβε τον εκνευρισμό του.

Οι λαγοκέφαλοι που του χάλασαν το ψάρεμα

Στο βίντεο, ο Μιχάλης Ιατρόπουλος εμφανίζεται να προσπαθεί να διαχειριστεί τα δύο ψάρια που είχαν πιαστεί στα αγκίστρια, εκφράζοντας με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του, "Γαμ… τα λαγοκέφαλα".

Μάλιστα, όταν η γυναίκα που βρισκόταν μαζί του παρατήρησε ότι ο ένας λαγοκέφαλος είχε καταπιεί το αγκίστρι, ο ηθοποιός αντέδρασε με ακόμα μεγαλύτερο εκνευρισμό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Τελικά από τους μα@@@ες δεν γλιτώνεις πουθενά», χρησιμοποιώντας χιούμορ για να περιγράψει την απογοήτευσή του από την ανεπιθύμητη ψαριά.

Γιατί ο λαγοκέφαλος θεωρείται πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες

Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος που έχει εξαπλωθεί τα τελευταία χρόνια στις ελληνικές θάλασσες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες.

Εκτός από τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει σε αγκίστρια, πετονιές και δίχτυα με τα ιδιαίτερα ισχυρά δόντια του, το συγκεκριμένο ψάρι είναι γνωστό και για την υψηλή τοξικότητά του, γεγονός που καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη.

Γι' αυτό και η εμφάνισή του στα αγκίστρια αποτελεί συχνά αιτία έντονου εκνευρισμού για επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Μιχάλη Ιατρόπουλου.