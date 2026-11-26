Καθαρίζεις τα ντουλάπια της κουζίνας, σκουπίζεις σχολαστικά τις πόρτες τους και, λίγο αργότερα, διαπιστώνεις ότι εξακολουθούν να κολλάνε όταν τις αγγίζεις. Γύρω από τα χερούλια σχηματίζεται ένα επίμονο λιπαρό στρώμα, ενώ στις επάνω επιφάνειες των ψηλών ντουλαπιών συσσωρεύεται βρωμιά που δύσκολα απομακρύνεται. Ακόμη και τα καθαριστικά που χρησιμοποιείς μπορεί να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς συχνά απλώνουν τα λίπη αντί να τα αφαιρούν αποτελεσματικά.

Δες πώς μπορείς να αξιοποιήσεις τη μαγειρική σόδα για να καθαρίσεις τα ντουλάπια σου και τι πρέπει να προσέξεις για να αποφύγεις φθορές στις επιφάνειές τους.