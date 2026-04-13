Το ΥΠΕΞ απαντά στον Φιντάν: «Κινδυνολογίες, η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν»

Απάντηση στις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στέλνοντας σαφές μήνυμα για την ανεξαρτησία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, αλλά και ως αιρετό μέλος του Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ όσο και τα τριμερή σχήματα με τη Κυπριακή Δημοκρατία έχουν αποκλειστικά ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται κατά τρίτων χωρών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.



Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.



Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας.»