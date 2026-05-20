Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο

Την ποινική δίωξη του πρώην Κουβανού προέδρου Ραούλ Κάστρο, αδελφού του Φιντέλ, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως φέρεται να αναφέρουν τα έγγραφα σύμφωνα με τα όσα επικαλείται το διεθνές πρακτορείο Reuters, ο Ραούλ Κάστρο είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνωμοσίας η οποία είχε ως σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, τέσσερις κατηγορίες για φόνο και δύο κατηγορίες για καταστροφή αεροσκάφους. Μαζί με τον Κάστρο κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση και άλλα πέντε άτομα.

Παράλληλα, η εισαγγελία του Μαϊάμι διοργανώνει το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων του 1996.

Η παραπομπή του έγινε αφού το προηγούμενο διάστημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε πιέσεις για αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα της Καραϊβικής. Υπενθυμίζεται ότι οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις εκδίωξαν τον περιφερειακό σύμμαχο της Κούβας, πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σε στρατιωτική επιδρομή και στη συνέχεια επέβαλαν ενεργειακό αποκλεισμό στο ήδη οικονομικά προβληματικό νησιωτικό έθνος.

Ποιος είναι ο Ραούλ Κάστρο

Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της επανάστασης, στο πλευρό του αδελφού του, που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα το 1959. Βοήθησε να αποκρουστεί η οργανωμένη από τις ΗΠΑ εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 και επί δεκαετίες ήταν επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας.

Διαδέχτηκε τον Φιντέλ Κάστρο στην προεδρία το 2008 και αποχώρησε από το αξίωμα το 2018, αλλά παραμένει πάντα μια ισχυρή προσωπικότητα, στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής της Κούβας. Την εποχή της κατάρριψης των αεροσκαφών ήταν υπουργός Άμυνας.

Πώς έγινε η κατάρριψη

Τα δύο μικρά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν ανήκαν στην οργάνωση Brothers to the Rescue, μια ομάδα Κουβανών εξόριστων με έδρα το Μαϊάμι που έλεγαν ότι αναζητούσαν στη θάλασσα Κουβανούς πρόσφυγες που έφυγαν από το νησί με σχεδίες. Και οι τέσσερις επιβαίνοντες στα αεροσκάφη αυτά σκοτώθηκαν.

Η κουβανική κυβέρνηση υποστήριζε ότι ενεργούσε νόμιμα καθώς τα αεροπλάνα είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κούβας. Ο Φιντέλ Κάστρο είχε δηλώσει τότε ότι ο στρατός ενήργησε βάσει «πάγιων εντολών» και ότι ο αδελφός του δεν έδωσε κάποια συγκεκριμένη εντολή για την κατάρριψη των αεροπλάνων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα.

Οι ΗΠΑ είχαν καταδικάσει την κατάρριψη και επέβαλαν κυρώσεις, αλλά δεν άσκησαν δίωξη στους αδελφούς Κάστρο. Σε βάρος τριών Κουβανών αξιωματικών ασκήθηκε δίωξη το 2003, όμως δεν εκδόθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ